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В Дании обнаружили случай заражения бразильским штаммом COVID

Новина українською → Копенгаген, Среда 03 марта 2021 16:32
В Дании обнаружили случай заражения бразильским штаммом COVID Фото: взятие анализа на коронавирус (pixabay.com)
Автор: Роман Тверденко

В Дании обнаружили первый случай заражения бразильским штаммом коронавируса. В стране большинство новых случаев связаны с мутациями.

Об этом сообщил в Twitter министр здравоохранения Магнус Хеунике.

Случай заражения бразильским коронавирусом обнаружили в столичном регионе Дании. Теперь в стране будут тщательно исследовать возможные новые случаи заражения этим штаммом.

Отмечается, что за последнюю неделю коэффициент заражения обычным коронавирусом снизился с 1,1 до 0,9, а заражения британским штаммом - вырос до 1,28.

Ранее сообщалось, что севере Италии, в городе Брешия ученые обнаружили "нигерийский" штамм. Об этом заявил президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо.

Также в Швеции нашли новую мутацию коронавируса у новорожденного, чья мать заразилась COVID-19.

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