В Дании обнаружили случай заражения бразильским штаммом COVID
В Дании обнаружили первый случай заражения бразильским штаммом коронавируса. В стране большинство новых случаев связаны с мутациями.
Об этом сообщил в Twitter министр здравоохранения Магнус Хеунике.
Случай заражения бразильским коронавирусом обнаружили в столичном регионе Дании. Теперь в стране будут тщательно исследовать возможные новые случаи заражения этим штаммом.
Отмечается, что за последнюю неделю коэффициент заражения обычным коронавирусом снизился с 1,1 до 0,9, а заражения британским штаммом - вырос до 1,28.
Ранее сообщалось, что севере Италии, в городе Брешия ученые обнаружили "нигерийский" штамм. Об этом заявил президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо.
Также в Швеции нашли новую мутацию коронавируса у новорожденного, чья мать заразилась COVID-19.