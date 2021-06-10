У Данії почали послаблювати карантин

Тепер в одному приміщенні дозволено збиратися до 100 осіб. При цьому заклади громадського харчування продаватимуть алкоголь до півночі.

Захисні маски залишаться необхідними тільки для пасажирів громадського транспорту.

Для відвідування громадських місць необхідно мати сертифікат, який свідчить про проходження вакцинації, негативному тесті на коронавірус або про наявність антитіл. При цьому з серпня його необхідність буде поступово скасовуватися.

Крім того, з 14 червня інші обмеження і правила будуть "однаковими і спрощеними". При цьому наголошується, що до 1 вересня в Данії будуть зняті майже всі обмеження.