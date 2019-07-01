У Дамаску прогриміли потужні вибухи

У неділю ввечері в сирійській столиці Дамаску були чутні вибухи.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Згідно з місцевим повідомленнями, протиповітряна оборона Сирії використовувала "ворожі ракети", спрямовані проти авіабази Аль-Меззех.

На авіабазі знаходиться штаб-квартира розвідки ВПС і її в'язниця. У минулому вона зазнала кількох передбачуваних авіаударів.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль вдарив ракетами з військового аеродрому T4 в сирійській провінції Хомс. Сирійські ППО змогли знищити дві ракети, проте інші досягли мети.

РБК-Україна писало, що не менш 11 мирних жителів загинули і ще 15 отримали поранення в результаті обстрілу збройними бандформуваннями селища Ель-Вадихи на південь від Алеппо (360 км від Дамаска). Обстріли по населеному пункту велися з реактивних систем залпового вогню.