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Дальность поражения 1000 км: Польша закупит у США дальнобойные ракеты для F-16

Иллюстративное фото: Польша закупит у США ракеты AGM-158 JASSM для F-16 (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Польша закупит в США авиационные крылатые ракеты AGM-158 JASSM-ER для истребителей F-16. Их радиус действия до 1000 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт оборонного ведомства Польши.

Контракт обойдется Польше в 735 миллионов долларов. Эти ракеты для F-16 имеют дальность лета около 1000 километров – это втрое больше, чем ракеты JASSM, которые сейчас используются на польских F-16.

Как уточнили в Минобороны, первые поставки ракет намечены на 2026-2030 годы.

"Война в Украине показала, насколько важно уметь поражать цели, расположенные даже очень далеко от линии фронта, а дальность закупаемых ракет составляет примерно 1000 километров", - сказано в сообщении минобороны Польши.

Ранее РБК-Украина сообщало, что премьер Польши Дональд Туск анонсировал выделение 10 млрд. злотых (2,5 млрд. долларов) на проект "Восточный щит" для усиления польской границы с Россией и Беларусью.

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Соединенные Штаты АмерикиПольшаF-16