Дальность поражения 1000 км: Польша закупит у США дальнобойные ракеты для F-16

Контракт обойдется Польше в 735 миллионов долларов. Эти ракеты для F-16 имеют дальность лета около 1000 километров – это втрое больше, чем ракеты JASSM, которые сейчас используются на польских F-16.

Как уточнили в Минобороны, первые поставки ракет намечены на 2026-2030 годы.

"Война в Украине показала, насколько важно уметь поражать цели, расположенные даже очень далеко от линии фронта, а дальность закупаемых ракет составляет примерно 1000 километров", - сказано в сообщении минобороны Польши.

Ранее РБК-Украина сообщало, что премьер Польши Дональд Туск анонсировал выделение 10 млрд. злотых (2,5 млрд. долларов) на проект "Восточный щит" для усиления польской границы с Россией и Беларусью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.