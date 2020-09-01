ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Дали команду "фас": Лукашенко відреагував на санкції країн Балтії

Автор: РБК-Україна

Білорусь буде приймати економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії. Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що їм дали команду "фас".

Популярні новини

Про це він заявив сьогодні журналістам у Барановичах, передає "БелТА".

Лукашенко каже, що інші країни розуміють, що з Білоруссю не варто задиратися, адже вона може закрити кордони під Брестом і Гродно, і німецькі вантажі не зможуть потрапити на Схід.

"Їм дали команду "фас", вони і вякнули з-під паркану. Я так оцінюю", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, 31 серпня країни Балтії ввели санкції відносно 30 чиновників з Білорусі, серед яких Олександр Лукашенко, всім їм заборонений в'їзд в Латвію, Литву й Естонію.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство закордонних справ Литви включило в санкційний список Лукашенка і ще 117 осіб.

Зазначимо, уряд Литви планує розширити список санкцій проти Білорусі.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Олександр ЛукашенкоБілорусьСанкціїБалтика