"Далгакиран" запустила газопоршневую электростанцию для автономного питания завода "Каметсталь"

"Далгакиран компрессор Украина" одной из первых в Украине начала производство газопоршневых установок. И недавно запустила газопоршневую электростанцию для автономного питания крупного металлургического производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Андрея Грибовского, руководителя проекта в "Далгакиран".

Проект "под ключ" реализован для завода "Каметсталь" по заказу группы компаний "Метинвест". Компания "Далгакиран" установила и ввела в эксплуатацию четыре газовых генератора мощностью 2,5 МВт каждый, которые вместе обеспечивают 10 МВт автономной электроэнергии.

Специалисты подобрали оборудование под специфику производства, осуществили монтаж и пусконаладочные работы, интегрировали электростанцию в существующую энергосистему предприятия, организовали обучение персонала и сервисную поддержку.

"Этот проект - пример комплексного подхода "под ключ", где наша команда берет на себя все этапы реализации, от инженерного сопровождения до финального запуска. После ввода в эксплуатацию генераторная установка работает в автоматическом режиме, обеспечивая надежное питание даже при пиковых нагрузках", - сообщил Андрей Грибовский.

Оборудование для газопоршневой электростанции завода "Каметсталь" имеет высокий КПД, низкие выбросы углекислого газа, обеспечивает более дешевую стоимость киловатта по сравнению с дизельными генераторами.