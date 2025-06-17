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"Далгакиран" запустила газопоршневу електростанцію для автономного живлення заводу "Каметсталь"

Україна, Вівторок 17 червня 2025 15:45
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"Далгакиран" запустила газопоршневу електростанцію для автономного живлення заводу "Каметсталь" Фото: "Далгакиран" запустила газопоршневу електростанцію для заводу "Каметсталь" (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

"Далгакиран компресор Україна" одною з перших в Україні розпочала виробництво газопоршневих установок. Й нещодавно запустила газопоршневу електростанцію для автономного живлення великого металургійного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Андрія Грибовського, керівника проєкту в "Далгакиран".

Проєкт "під ключ" реалізовано для заводу "Каметсталь" на замовлення групи компаній "Метінвест". Компанія "Далгакиран" встановила та ввела в експлуатацію чотири газові генератори потужністю 2,5 МВт кожен, що разом забезпечують 10 МВт автономної електроенергії.

Фахівці підібрали обладнання під специфіку виробництва, здійснили монтаж і пусконалагоджувальні роботи, інтегрували електростанцію в існуючу енергосистему підприємства, організували навчання персоналу і сервісну підтримку.

"Цей проект - приклад комплексного підходу "під ключ", де наша команда бере на себе всі етапи реалізації, від інженерного супроводу до фінального запуску. Після введення в експлуатацію генераторна установка працює в автоматичному режимі, забезпечуючи надійне живлення навіть за пікових навантажень", - повідомив Андрій Грибовський.

Обладнання для газопоршневої електростанції заводу "Каметсталь" має високий ККД, низькі викиди вуглекислого газу, забезпечує більш дешеву вартість кіловата у порівнянні з дизельними генераторами.

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