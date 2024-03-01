Далеко везти. Австралия отказала Украине в просьбе помочь ей углем

Украина просила Австралию предоставить ей уголь в качестве помощи и один раз Киеву доставили 80 тысяч тонн топлива. Однако во второй раз Канберра отказала Киеву в просьбе.

Об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на 3AW .

Австралия уже помогала углям Украины

По его словам, в 2022 году Австралия уже отправила около 80 тысяч тонн угля Украине и на это было потрачено почти 20 млн долларов.

В конце прошлого года Украина снова обратилась к Австралии за аналогичной помощью, но премьер решил предоставить Киеву финансы. Речь идет о 32,5 млн долларов.

Почему Австралия отказалась передать помощь углем

Альбанезе сказала, что Австралия решила не передавать новую партию угля Украине из-за того, что страна расположена достаточно далеко и может сама найти энергоресурсы где-то ближе.

Он подчеркнул, что Австралия экспортирует свой уголь ближайшим соседям, а именно в Индию и Китай.

Также премьер подчеркнул, что Австралия и без поставок угля является одним из крупнейших доноров Украины, среди стран, которые не входят в Североатлантический альянс.

Альбанезе отметил, что Украина может сама решить, на какие нужды потратить деньги переданные Австралии. Киев сам определит - купить ему оружие или энергоресурсы.

Помощь Австралии

Несмотря на то, что Австралия находится вдали от Украины, она помогает украинцам и осудила российское вторжение. Канберра предоставила военную и финансовую помощь, отправила инструкторов для обучения украинских военных.

Австралийский горнодобывающий магнат и филантроп Эндрю Форрест и его бывшая жена Никола через свой фонд Minderoo выделили 5 млн австралийских долларов на помощь в разминировании сельскохозяйственных районов Украины.

Недавно Австралия выделяет финансовую помощь в поддержку обороны Украины. Речь идет о более чем 32 млн долларов.

Недавно посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что Канберра должен изменить подход к помощи Украине и предоставить ей танки Abrams, а также деньги.