Австралийский филантроп передал более 3 млн долларов на разминирование Украины

Австралийский горнодобывающий магнат и филантроп Эндрю Форрест и его бывшая жена Никола через свой фонд Minderoo выделили 5 млн австралийских долларов (примерно 3,3 млн долларов США) на помощь в разминировании сельскохозяйственных районов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BNN.

Инициатива сосредоточена на северо-западе и юге Украины, обещая восстановить безопасность и производительность в этих важнейших сельскохозяйственных зонах.

Издание отмечает, что пожертвование фонда Minderoo - это не просто финансовый жест, это спасательный круг для украинских фермеров, оказавшихся под перекрестным огнем продолжающегося конфликта.

Наземные мины, остатки военных действий, представляют значительную угрозу для жизни и здоровья людей, делая огромные участки плодородной земли непригодными для использования.

Ожидается, что усилия по разминированию, поддерживаемые Форрестами, устранят эти угрозы, что позволит перемещенным лицам вернуться в родные места, а сельскому хозяйству - вновь процветать. Этот вклад позволяет решить насущную проблему, поскольку сельское хозяйство играет ключевую роль в экономике и продовольственной безопасности Украины.

Эндрю Форрест

Состояние Форреста, по данным Forbes, составляет 19,8 млрд долларов (95-е место в глобальном рейтинге миллиардеров). Среди австралийских миллиардеров он уступает только исполнительному директору крупной горнодобывающей компании Hancock Prospecting Джине Райнхарт.

В 2003 году Форрест основал Fortescue Metals Group, Она занимается добычей железной руды, а также производством экологически чистой энергии.

Помимо этого Форрест возглавляет благотворительный фонд Minderoo с пожертвованиями в объеме 9,6 млрд долларов.

Помощь Австралии

Несмотря на то, что Австралия находится далеко от Украины, она помогает украинцам и осудила российское вторжение. Канберра предоставила военную и финансовую помощь, отправила инструкторов для обучения украинских военных.

Однако недавно в Австралии разразился скандал вокруг вертолетов Taipan. Страна отправила их на утилизацию, хотя, как пишут СМИ, раньше их просила передать Украина.

Представитель Минобороны Австралии рассказал, что вертолеты уже разбирают и ни один из них не находится в летном состоянии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.