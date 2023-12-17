ua en ru
Вс, 17 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Далеки от сделки. В Сенате США не ожидают одобрения пакета помощи Украине в 2023 году

США, Воскресенье 17 декабря 2023 20:25
UA EN RU
Далеки от сделки. В Сенате США не ожидают одобрения пакета помощи Украине в 2023 году Фото: в Сенате США не ожидают одобрения пакета помощи Украине (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сенат Конгресса США далек от соглашения по усилению миграционного законодательства и защиты границы в обмен на выделение объединенного пакета помощи Украине и Израилю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон, а также республиканцы в Сенате неоднократно заявляли, что будут голосовать за выделение помощи только в том случае, если она будет сочетаться с усиленным контролем на границе США и Мексики.

Однако сенатор Линдси Грэм заявил, что Сенат Конгресса США пока еще далек от соглашения по усилению миграционного законодательства в обмен на выделение помощи Украине раньше 2024 года.

"Мы не находимся где-то рядом с соглашением", - сказал он.

В то же время он отметил, что согласование пакета помощи, вероятно, перейдет на следующий год.

Что предшествовало

Напомним, еще в начале октября президент Джо Байден пригласил в Конгресс более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности. В эти средства входит и новое финансирование помощи Украине более 60 млрд. долларов.

Республиканцы отказались поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом внес в запрос их предложения по безопасности границ.

Республиканцы и демократы начали переговоры, чтобы прийти к компромиссу по этому вопросу. На этом фоне Сенат Соединенных Штатов Америки решил не уходить на каникулы еще неделю.

Демократы рассчитывают продолжить переговоры с республиканцами о запросе президента Джо Байдена, включающего помощь Украине.

Более подробно о том, почему в США не могут договориться о помощи Украине, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Война России против Украины
NEWS
В кабинете Залужного нашли прослушку, - источник
В кабинете Залужного нашли прослушку, - источник
DAILY
Валютные качели или НБУ против Минфина: кто победит в борьбе за курс и бюджет
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Валютные качели или НБУ против Минфина: кто победит в борьбе за курс и бюджет