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Cовременная война - современные решения: разведчики показали, как выполняют операции с дронами

Фото: разведчики показали, как выполняют операции с дронами (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Дроны стали незаменимыми помощниками украинских разведчиков, которые помогают нашим воинам более безопасно выполнять задачи.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

"Делаем разведку, узнаем кто и где находится, где противник, что у него есть, какое у него оружие, техника. Мы можем гранаты набрасывать, взять в плен и вернуться назад", - объяснил военный.

На дрон военные могут прикрепить систему сброса и гранату с дополнительным хвостовиком. После этого его поднимают в воздух и ищут цель.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Бахмуте пограничники в ближнем бою уничтожили оккупантов-штурмовиков.

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