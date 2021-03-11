COVID-вакцинація в Україні: за добу прищепили майже 6 тисяч осіб

В Україні за минулу добу вакцинували від коронавірусу 5898 людина. Всього з початку кампанії щеплення отримали вже 29 378 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України .

Всі щеплені від COVID-19 в Україні отримали першу дозу вакцини. За добу найбільше щеплень зробили в Тернопільській області - 500. В цілому за вчора по регіонах провели стільки вакцинацій:

Вінницька область - 420 щеплень;

Волинська область - 160 щеплень;

Дніпропетровська область - 469 щеплень;

Донецька область - 370 щеплень;

Житомирська область - 132 щеплення;

Закарпатська область - 50 щеплень;

Запорізька область - 210 щеплень;

Івано-Франківська область - 198 щеплень;

Київська область - 470 щеплень;

Кіровоградська область - 160 щеплень;

Луганська область - 250 щеплень;

Львівська область - 269 щеплень;

Київ - 100 щеплень;

Миколаївська область - 150 щеплень;

Одеська область - 250 щеплень;

Полтавська область - 380 щеплень;

Рівненська область - 170 щеплень;

Сумська область - 260 щеплень;

Тернопільська область - 500 щеплень;

Харківська область - 100 щеплень;

Херсонська область - 310 щеплень;

Хмельницька область - 100 щеплень;

Чернівецька область - 120 щеплень;

Чернігівська область - 40 щеплень

Черкаська область - 260 щеплень.

За весь період кампанії найбільше щеплених в Донецькій області (3504 щеплення), найменше - на Закарпатті (494 щеплення).