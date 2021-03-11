COVID-вакцинація в Україні: за добу прищепили майже 6 тисяч осіб
Фото: вакцинація (РБК-Україна)
В Україні за минулу добу вакцинували від коронавірусу 5898 людина. Всього з початку кампанії щеплення отримали вже 29 378 осіб.
Всі щеплені від COVID-19 в Україні отримали першу дозу вакцини. За добу найбільше щеплень зробили в Тернопільській області - 500. В цілому за вчора по регіонах провели стільки вакцинацій:
- Вінницька область - 420 щеплень;
- Волинська область - 160 щеплень;
- Дніпропетровська область - 469 щеплень;
- Донецька область - 370 щеплень;
- Житомирська область - 132 щеплення;
- Закарпатська область - 50 щеплень;
- Запорізька область - 210 щеплень;
- Івано-Франківська область - 198 щеплень;
- Київська область - 470 щеплень;
- Кіровоградська область - 160 щеплень;
- Луганська область - 250 щеплень;
- Львівська область - 269 щеплень;
- Київ - 100 щеплень;
- Миколаївська область - 150 щеплень;
- Одеська область - 250 щеплень;
- Полтавська область - 380 щеплень;
- Рівненська область - 170 щеплень;
- Сумська область - 260 щеплень;
- Тернопільська область - 500 щеплень;
- Харківська область - 100 щеплень;
- Херсонська область - 310 щеплень;
- Хмельницька область - 100 щеплень;
- Чернівецька область - 120 щеплень;
- Чернігівська область - 40 щеплень
- Черкаська область - 260 щеплень.
За весь період кампанії найбільше щеплених в Донецькій області (3504 щеплення), найменше - на Закарпатті (494 щеплення).
Нагадаємо, на початку тижня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що процес вакцинації в Україні йде не за планом. Ще минулого тижня повинні були вийти на показник в 10 тисяч щеплень на день.
Також РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський зажадав прискорити вакцинацію.