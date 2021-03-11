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COVID-вакцинация в Украине: за сутки привили почти 6 тысяч человек

Новина українською → Украина, Четверг 11 марта 2021 09:49
COVID-вакцинация в Украине: за сутки привили почти 6 тысяч человек Фото: вакцинация (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки вакцинировали от коронавируса 5898 человек. Всего с начала кампании прививку получили уже 29 378 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Все привитые от COVID-19 в Украине получили первую дозу вакцины. За сутки больше всего прививок сделали в Тернопольской области - 500. В целом за вчера по регионам провели столько вакцинаций:

  • Винницкая область - 420 прививок;
  • Волынская область - 160 прививок;
  • Днепропетровская область - 469 прививок;
  • Донецкая область - 370 прививок;
  • Житомирская область - 132 прививки;
  • Закарпатская область - 50 прививок;
  • Запорожская область - 210 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 198 прививок;
  • Киевская область - 470 прививок;
  • Кировоградская область - 160 прививок;
  • Луганская область - 250 прививок;
  • Львовская область - 269 прививок;
  • Киев - 100 прививок;
  • Николаевская область - 150 прививок;
  • Одесская область - 250 прививок;
  • Полтавская область - 380 прививок;
  • Ровенская область - 170 прививок;
  • Сумская область - 260 прививок;
  • Тернопольская область - 500 прививок;
  • Харьковская область - 100 прививок;
  • Херсонская область - 310 прививок;
  • Хмельницкая область - 100 прививок;
  • Черновицкая область - 120 прививок;
  • Черниговская область - 40 прививок.
  • Черкасская область - 260 прививок.

За весь период кампании больше всего привитых в Донецкой области (3504 прививки), меньше всего - на Закарпатье (494 прививки).

Напомним, в начале недели министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что процесс вакцинации в Украине идет не по плану. Еще на прошлой неделе должны были выйти на показатель в 10 тысяч прививок в день.

Также РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский потребовал ускорить вакцинацию.

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