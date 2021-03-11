COVID-вакцинация в Украине: за сутки привили почти 6 тысяч человек
Фото: вакцинация (РБК-Украина)
В Украине за прошедшие сутки вакцинировали от коронавируса 5898 человек. Всего с начала кампании прививку получили уже 29 378 человек.
Все привитые от COVID-19 в Украине получили первую дозу вакцины. За сутки больше всего прививок сделали в Тернопольской области - 500. В целом за вчера по регионам провели столько вакцинаций:
- Винницкая область - 420 прививок;
- Волынская область - 160 прививок;
- Днепропетровская область - 469 прививок;
- Донецкая область - 370 прививок;
- Житомирская область - 132 прививки;
- Закарпатская область - 50 прививок;
- Запорожская область - 210 прививок;
- Ивано-Франковская область - 198 прививок;
- Киевская область - 470 прививок;
- Кировоградская область - 160 прививок;
- Луганская область - 250 прививок;
- Львовская область - 269 прививок;
- Киев - 100 прививок;
- Николаевская область - 150 прививок;
- Одесская область - 250 прививок;
- Полтавская область - 380 прививок;
- Ровенская область - 170 прививок;
- Сумская область - 260 прививок;
- Тернопольская область - 500 прививок;
- Харьковская область - 100 прививок;
- Херсонская область - 310 прививок;
- Хмельницкая область - 100 прививок;
- Черновицкая область - 120 прививок;
- Черниговская область - 40 прививок.
- Черкасская область - 260 прививок.
За весь период кампании больше всего привитых в Донецкой области (3504 прививки), меньше всего - на Закарпатье (494 прививки).
Напомним, в начале недели министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что процесс вакцинации в Украине идет не по плану. Еще на прошлой неделе должны были выйти на показатель в 10 тысяч прививок в день.
Также РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский потребовал ускорить вакцинацию.