COVID-статистика погіршується: в Україні 11 833 нових зараження
В Україні 11 833 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Львівській та Одеській областях.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
За вчора госпіталізували 4 887 осіб; померли 289 людей та одужали 5 467 пацієнтів. Зазначимо, що вчора МОЗ повідомляв про 9 642 нових випадки COVID-19, що майже на дві тисячі менше, ніж сьогодні.
За добу зробили 121 144 тестування (зокрема методом ПЛР - 50 966, методом ІФА - 22 035, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 48 143).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях.
За весь час пандемії підтвердили 1 489 023 випадки коронавірусу. Одужали від цього вірусу 1 237 676 осіб, а померли 28 986 пацієнтів.
Нагадаємо, до цього Степанов розповів, чи було зафіксовано в Україні випадки тромбозу у щеплених вакциною компанії AstraZeneca.
Крім того, в МОЗ розповіли, що потрібно робити, якщо у вас з'явилася побічна реакція на щеплення від коронавірусу.