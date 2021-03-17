ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

COVID-статистика ухудшается: в Украине 11 833 новых заражения

Новина українською → Киев, Среда 17 марта 2021 08:28
COVID-статистика ухудшается: в Украине 11 833 новых заражения Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине 11 833 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Львовской и Одесской областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За вчера госпитализировали 4887 человек; умерли 289 человек и выздоровели 5467 пациентов. Отметим, что вчера Минздрав сообщал о 9642 новых случаях COVID-19, почти на две тысячи меньше, чем сегодня.

За сутки сделали 121 144 тестирования (в частности методом ПЦР - 50 966, методом ИФА - 22 035, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 48 143).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях.

За все время пандемии подтвердили 1 489 023 случая коронавируса. Выздоровели от этого вируса 1 237 676 человек, а умерли 28 986 пациентов.

Напомним, до этого Степанов рассказал, были ли зафиксированы в Украине случаи тромбоза у привитых вакциной компании AstraZeneca.

Кроме того, в Минздраве рассказали, что делать, если у вас появилась побочная реакция на прививку от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Министерство здравоохранения Украины
NEWS
Рубан пояснил, какие ограничения необходимо ужесточить в Киеве
Рубан пояснил, какие ограничения необходимо ужесточить в Киеве
DAILY
Руководитель САП Максим Грищук: Я думаю, что в деле ПриватБанка была утечка
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Руководитель САП Максим Грищук: Я думаю, что в деле ПриватБанка была утечка