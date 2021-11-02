Оформити COVID-сертифікат у "Дії" зможуть і власники старих паспортів, - Мінцифри

У порталі "Дія" зможуть оформити COVID-сертифікат власники небіометричних паспортів та паперових посвідок на проживання. Це стане доступно найближчим часом.

Про це заявив перший заступник міністра цифрової трансформації України Олексій Вискуб, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на брифінг .

"Ми вирішуємо питання, щоб у мобільному застосунку "Дія" також власники небіометричних паспортів, це паспорти-книжечки, а також власники посвідок на проживання змогли отримувати "ковідні" сертифікати. За день-два це буде доопрацьовано", - сказав Вискуб.

На порталі "Дія" власники біометричної посвідки на проживання можуть згенерувати COVID-сертифікати.

Також до кінця тижня буде додано небіометричну посвідку, які видавалися до 2018 року.