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Оформити COVID-сертифікат у "Дії" зможуть і власники старих паспортів, - Мінцифри

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Київ, Вівторок 02 листопада 2021 15:40
Оформити COVID-сертифікат у "Дії" зможуть і власники старих паспортів, - Мінцифри Фото: оформити COVID-сертифікат у "Дії" зможуть і власники старих паспортів (diia.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

У порталі "Дія" зможуть оформити COVID-сертифікат власники небіометричних паспортів та паперових посвідок на проживання. Це стане доступно найближчим часом.

Про це заявив перший заступник міністра цифрової трансформації України Олексій Вискуб, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг.

"Ми вирішуємо питання, щоб у мобільному застосунку "Дія" також власники небіометричних паспортів, це паспорти-книжечки, а також власники посвідок на проживання змогли отримувати "ковідні" сертифікати. За день-два це буде доопрацьовано", - сказав Вискуб.

На порталі "Дія" власники біометричної посвідки на проживання можуть згенерувати COVID-сертифікати.

Також до кінця тижня буде додано небіометричну посвідку, які видавалися до 2018 року.

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