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У COVID-лікарні Кривого Рогу пацієнт вистрибнув із вікна

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Кривий Ріг, Понеділок 29 листопада 2021 15:29
У COVID-лікарні Кривого Рогу пацієнт вистрибнув із вікна Фото: пацієнт із COVID скоїв самогубство у лікарні (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Іванна Шовкун

У понеділок, 29 листопада, у лікарні Кривого Рогу стався трагічний випадок із пацієнтом. Чоловік, який хворів на коронавірус, вистрибнув з вікна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Свої. Кривий Ріг".

Інцидент стався у корпусі міської лікарні №16 за адресою вулиця Мусоргського, 32а. Там 64-річний пацієнт із COVID впав з висоти 8 поверху. Внаслідок падіння він отримав травми несумісні із життям. Медикам лише залишалося констатувати смерть.

Лікарі лікарні прокоментували трагедію. За їхніми словами, чоловік лікувався в медзакладі від COVID-19. Однак у нього також діагностували й інші важкі захворювання. Тому спонукати пацієнта до самогубства міг його стан здоров'я.

За словами керівника лікарні, у загиблого раніше діагностували хронічну енцефалопатію на тлі генералізованого атеросклерозу. Зазначають, що це захворювання може призводити до таких поведінкових порушень.

Нагадаємо, у лікарні Волинської області пацієнт вистрибнув із четвертого поверху медустанови. Від травм 78-річний чоловік загинув на місці.

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Кривий Ріг Коронавірус
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