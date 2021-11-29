ru ua
Пн, 29 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В COVID-больнице Кривого Рога пациент выпрыгнул из окна

Новина українською →
Кривой Рог, Понедельник 29 ноября 2021 15:29
В COVID-больнице Кривого Рога пациент выпрыгнул из окна Фото: пациент с COVID совершил самоубийство в больнице (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Иванна Шовкун

В понедельник, 29 ноября, в больнице Кривого Рога произошел трагический случай с пациентом. Мужчина, который болел коронавирусом, выпрыгнул из окна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Свои. Кривой Рог".

Инцидент произошел в корпусе городской больницы №16 по адресу улица Мусоргского, 32а. Там 64-летний пациент с COVID упал с высоты 8 этажа. Вследствие падения он получил травмы несовместимые с жизнью. Медикам лишь оставалось констатировать смерть.

Врачи больницы прокомментировали трагедию. По их словам, мужчина лечился в медучреждении от COVID-19. Однако у него также диагностировали и другие тяжелые заболевания. Потому сподвигнуть пациента к самоубийству могло его состояние здоровья.

По словам руководителя больницы, у погибшего ранее диагностировали хроническую энцефалопатию на фоне генерализованного атеросклероза. Отмечают, что это заболеваение может приводить к таким поведенческим нарушениям.

Напомним, в больнице Волынской области пациент выпрыгнул с четвертого этажа медучреждения. От полученных травм 78-летний мужчина погиб на месте.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог Коронавирус
NEWS
Базовая годовая цена: в декабре 36 компаний предлагают газ дешевле 8 грн за кубометр
Базовая годовая цена: в декабре 36 компаний предлагают газ дешевле 8 грн за кубометр
DAILY
Реформы в обмен на транш. На что согласилась Украина ради денег МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Реформы в обмен на транш. На что согласилась Украина ради денег МВФ