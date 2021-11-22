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За день до виписки: у Волинській області чоловік вистрибнув з вікна COVID-лікарні

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Волинська область, Понеділок 22 листопада 2021 14:36
За день до виписки: у Волинській області чоловік вистрибнув з вікна COVID-лікарні Фото: у Волинський області чоловік вистрибнув з вікна COVID-лікарні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У лікарні Волинській області пацієнт вистрибнув із четвертого поверху медзакладу. Від отриманих травм 78-річний чоловік загинув на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сектор комунікації поліції Волинської області.

"Близько 21:00, вчора, до поліції надійшло повідомлення про вчинення самогубства 78-річним жителем Львівської області. Чоловік вистрибнув із четвертого поверху медзакладу, в якому проходив лікування, він загинув на місці", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, під час поверхневого огляду слідів насилля виявлено не було, тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.

Наразі усі обставини загибелі встановлюються, вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 115 з приміткою "самогубство" ККУ.

Як розповіли правоохоронці місцевим ЗМІ, чоловік проходив лікування від коронавірусу, він перебував у ковідному стаціонарі Волинської обласної клінічної лікарні, що в селі Боголюби. Вказано, що трагедія сталася після його телефонної розмови з дочкою. Чоловіка сьогодні мали виписувати з лікарні.

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