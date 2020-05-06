ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Президент Ірану пригрозив США у разі продовження ембарго на зброю

Новини » Політика     06.05.2020 - 19:49
Президент Ірану пригрозив США у разі продовження ембарго на зброю
Фото: Хасан Роухані (flickr.com/un_photo)

Ембарго має перестати діяти в жовтні 2020 року

Президент Ірану Хасан Роугані пригрозив "нищівною відповіддю" в разі, якщо США не зупинять своїх зусиль із продовження дії ембарго на зброю, запровадженого Радою безпеки ООН. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що ембарго має перестати діяти в жовтні.

За попередньою інформацією, державний секретар США Майк Помпео 29 квітня пообіцяв застосувати всі доступні засоби для того, щоб збройне ембарго щодо Ірану продовжило діяти і після жовтня 2020 року. Він сподівається, що Рада безпеки ООН продовжить обмеження до того, як воно припинить дію.

Напомним, в начале этого года Министерство финансов США расширило санкции против Ирана. В новый список вошли несколько юридических лиц и бизнесмен Али Баяндорян, связанный с компанией Triliance Petrochemical. Компания также включена в список попавших под санкции. Указывается, что она связана с Национальной нефтяной компанией Ирана, равно как и зарегистрированная в ОАЭ Beneathco.

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сказал, что он обеспокоен тем, что мировые лидеры не создали "единой позиции против самого антисемитского режима на планете" в отношении Ирана.

У лікарнях Нью-Йорка зросла кількість пацієнтів з COVID-19 Помпео та Лавров обговорили питання контролю над озброєннями
Новини України Сполучені Штати АмерикиІран
News
On Top