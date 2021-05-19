Colonial Pipeline підтвердила виплату викупу хакерам, але меншого, ніж пишуть ЗМІ

Генеральний директор Colonial Pipeline Джозеф Блаунт підтвердив, що компанія заплатила хакерам викуп, щоб відновити роботу паливного трубопроводу. За його словами, компанія Colonial Pipeline заплатила хакерам 4,4 млн доларів.
Як зазначило видання, про проблеми в системі оператор Блаунт вирішив заплатити кіберзловмисникам.
Керівник компанії розповів, що санкціонував виплату викупу хакерам, оскільки він не був впевненим щодо того, наскільки сильно кібератака пошкодила системи Colonial Pipeline та скільки часу знадобиться, щоб відновити роботу трубопроводу.
"Я знаю, що це було дуже спірне рішення. Мені було нелегко це робити. Зізнаюся, мені було незручно бачити, як гроші йдуть до таких людей. Але це було правильне рішення для країни", - наголосив Блаунт.
Нагадаємо, в суботу, 8 травня, компанія Colonial Pipeline заявила, що потрапила під хакерську атаку, тому змушена відключити частину своїх систем. Причетною до кібератаки вважають групу хакерів під назвою "DarkSide".
Агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела писало, що для відновлення роботи Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 млн доларів у криптовалюті. Однак сьогодні американські ЗМІ розповіли, що розмір викупу хакерам нібито становив 90 млн доларів.