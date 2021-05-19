Colonial Pipeline підтвердила виплату викупу хакерам, але меншого, ніж пишуть ЗМІ

Генеральний директор Colonial Pipeline Джозеф Блаунт підтвердив, що компанія заплатила хакерам викуп, щоб відновити роботу паливного трубопроводу. За його словами, компанія Colonial Pipeline заплатила хакерам 4,4 млн доларів.

Як зазначило видання, про проблеми в системі оператор Блаунт вирішив заплатити кіберзловмисникам.

Керівник компанії розповів, що санкціонував виплату викупу хакерам, оскільки він не був впевненим щодо того, наскільки сильно кібератака пошкодила системи Colonial Pipeline та скільки часу знадобиться, щоб відновити роботу трубопроводу.

"Я знаю, що це було дуже спірне рішення. Мені було нелегко це робити. Зізнаюся, мені було незручно бачити, як гроші йдуть до таких людей. Але це було правильне рішення для країни", - наголосив Блаунт.