CNN заявил об открытии КПП "Рафах" для выхода иностранцев и раненых из Сектора Газа

Пограничный пункт "Рафах" вновь открылся, чтобы позволить иностранным гражданам и раненым палестинцам выбраться из Сектора Газа в Египет после того, как он был закрыт в выходные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Рафах" - единственный пограничный пункт в Газе, не контролируемый Израилем, который закрыл свои контрольно-пропускные пункты на этой территории в прошлом месяце. На прошлой неделе удалось достичь прорыва в разрешении на выезд через "Рафах" владельцев иностранных паспортов и группы тяжелораненых гражданских лиц.

Однако в выходные дни пропускной пункт был временно закрыт после израильского авиаудара по машине скорой помощи Палестинского Красного Полумесяца.

По словам журналиста CNN, в понедельник перед тем, как раненым палестинцам разрешить пересечь границу, у границы выстроились машины скорой помощи египетского Красного Полумесяца, ожидая, когда их доставят в больницы.

Наземная операция ЦАХАЛ в Газе

7 октября боевики организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. Во время нападения они убивали, а также похищали военных и гражданских жителей. После этого Израиль объявил начало операции "Железные мечи" и начал регулярно обстреливать цели в Секторе Газа.

27 октября израильская армия начала усиленно атаковать Газу. Также в Армии обороны Израиля заявили о расширении наземной операции.

31 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале проведения третьей фазы военной операции против группировки ХАМАС. Она предполагает расширение наземного проникновения в Сектор Газа.

Сегодня ООН заявил, что ни один иностранец или палестинец с двойным гражданством не смог покинуть Сектор Газа в выходные. Это произошло после того, как ХАМАС обвинил Израиль в срыве сделки, которая позволяла иностранцам покинуть осажденную территорию.

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