CNN раскрыло, о чем Трамп и Зеленский будут говорить в Белом доме

Напомним, ранее Reuters со ссылкой на украинский источник сообщил, что Киев и Вашингтон обсуждали предложение о прекращении боевых действий в воздухе. Ее планируют представить российской стороне в рамках нового раунда мирных инициатив, направленных на завершение войны.

Кроме того, во время визита в США Зеленский планирует принять участие в церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом.