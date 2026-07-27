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CNN раскрыло, о чем Трамп и Зеленский будут говорить в Белом доме

22:23 27.07.2026 Пн
1 мин
В Вашингтоне уже определили вопрос, который станет ключевым для переговоров
aimg Мария Науменко
Фото: президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Предстоящая встреча лидеров США и Украины в Белом доме будет посвящена мирному процессу между Россией и Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме во вторник, 28 июля.

Как сообщает CNN со ссылкой на чиновника Белого дома, главной темой переговоров станет текущий мирный процесс между Россией и Украиной.

"Пора положить конец войне", - заявил чиновник, комментируя предстоящую встречу лидеров.

Напомним, ранее Reuters со ссылкой на украинский источник сообщил, что Киев и Вашингтон обсуждали предложение о прекращении боевых действий в воздухе. Ее планируют представить российской стороне в рамках нового раунда мирных инициатив, направленных на завершение войны.

Кроме того, во время визита в США Зеленский планирует принять участие в церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом.

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