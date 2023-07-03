Четверть украинцев покинули свои дома из-за российского вторжения, - британская разведка

Как отмечается в сводке, 29 июня власти Украины сообщили, что в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении с июля 2022 года из зон боевых действий на подконтрольных Украине территориях Донецкой, Харьковской и Херсонской областей эвакуировано 139 тысяч граждан.

Это лишь часть продолжающегося более широкого кризиса перемещения в Украине. По оценкам ООН, 6,3 миллиона украинцев остаются беженцами и более 5 миллионов внутренне перемещенными лицами.

"При довоенном населении в 44 миллиона человек четверть украинцев по-прежнему вынуждены покинуть свои дома в результате вторжения России", - отмечают в Минобороны Британии.

Беженцы от войны

Напомним, по данным Центра мониторинга внутренних перемещений, российское вторжение в Украину спровоцировало перемещение 16,9 млн человек - "самый высокий показатель, когда-либо зарегистрированный для любой страны".

По данным ООН, в конце 2022 года 11,6 млн украинцев оставались перемещенными лицами, в том числе 5,9 млн внутри своей страны и 5,7 млн бежали в соседние страны, что создало самый быстрый кризис перемещения и один из крупнейших со времен Второй мировой войны.

Национальный банк Украины заявлял, что количество украинцев, находящихся за границей, в начале 2023 года составляло 9 млн человек. Возвращение может начаться не раньше следующего года. По прогнозу НБУ, в конце 2025 года за границей будут оставаться 5,9 млн украинцев.