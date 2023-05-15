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Четверть за 13 дней мая. В РФ резко возросло количество диверсий (инфографика)

Фото: в РФ резко возросло количество диверсий, четверть произошли за 13 дней мая (SVTV NEWS)
Автор: Наталия Гурковская

Число диверсий в России резко выросло в мае. Всего с начала года произошло более 50 попыток диверсий, причем почти 25% из них произошли только за 13 дней последнего весеннего месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал "Верстка".

Так, как уточняют авторы, в статистику вошли только состоявшиеся попытки уничтожения государственных объектов РФ, неважно, были ли они удачными или нет.

"То есть не учитывались те случаи, когда силовики сообщали о задержаниях граждан, которые якобы готовили диверсию, но еще ее не совершили", - уточняется в сообщении.

Количество диверсий по месяцам

Так, в январе и феврале было совершено по 12 попыток диверсий. В марте их число упало до семи, а в апреле вновь выросло до 12. В мае же за 11 дней уже состоялись как минимум 14 попыток уничтожения государственной собственности.

Какая из диверсий самая популярная

Самый распространенный вид диверсий - поджоги релейных шкафов на железных дорогах. С начала года известно о 36 таких случаях.

Вторые по популярности - поджоги военкоматов, их было 9. Также диверсанты повреждали железнодорожные пути, подрывали газопровод, поджигали полицейские машины, здание ФСБ, склад Росгвардии и центр сбора гуманитарной помощи для солдат.

Май - знаковый месяц и по ущербу от диверсий

В мае увеличился масштаб диверсий. Так, 1 и 2 мая в Брянской области произошли два подрыва железнодорожных путей, с рельсов сошли два грузовых состава. 1 мая в Ленинградской области неизвестные взорвали опору линии электропередачи, а еще одну заминировали. Спустя неделю на территории авиазавода Чкалова в Новосибирске произошел поджог законсервированного бомбардировщика Су-24.

В скольких регионах РФ происходили диверсии?

С начала года диверсии совершались в 26 регионах (с учётом аннексированного Крыма). Больше всего их произошло в Подмосковье - девять, пять - в Новосибирской области, по четыре в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.

Как сообщалось, в Российской Федерации в Московской области произошло падение дрона на один из складов хранения взрывчатых веществ.

Напомним, что ранее в Москве произошел пожар на территории машиностроительного завода, где производят двигатели для самолетов МиГ. В результате чего пострадали три человека.

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