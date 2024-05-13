Чужой среди своих. Почему Зеленский указал Кубракову на выход и что за этим стоит

При написании материала использовались публичные заявления представителей "Слуги народа", результаты голосования Верховной рады, оффрекорд-комментарии собеседников РБК-Украина в различных органах власти.

Постоянное затягивание с решением кадровых вопросов – привычная вещь для команды Владимира Зеленского. Иногда стоящие "на вылет" министры могут продолжать работать в подвешенном статусе даже не месяцами, а годами.

Главные причины – позиция западных партнеров, невозможность найти 226 голосов в сессионном зале, чаще всего – отсутствие подходящего преемника.

С другой стороны, иногда кадровые решения принимаются столь внезапно, что становятся сюрпризом для самых непосредственных участников процесса.

Так, в 20-х числах апреля ходили настойчивые слухи о довольно масштабных перестановках в Кабмине, о чем тогда подробно писало РБК-Украина. Но в итоге, до кадровых вопросов дело не дошло.

Во вторник, 7 мая, накануне начала очередной пленарной недели, собеседник издания в "Слуге народа" сообщил, что и сейчас до кадров дело не дойдет, этот вопрос перенесут на конец мая.

Тем неожиданнее стало решение внеочередного собрания фракции СН уже на следующий день, в среду 8 мая. Депутаты вернулись к давно обсуждаемому вопросу о разделении Министерства по развитию общин, территорий и инфраструктуры (оно же Минвосстановления) на два: инфраструктуры и региональной политики. И под этим соусом решили уволить главу Минвосстановления, вице-премьера Александра Кубракова.

Уже на следующий день Кубракова достаточно уверенным большинством голосов – 272 "за" уволили с должности. Вслед за ним поста лишился и фигурант коррупционного дела, министр агрополитики Николай Сольский.

Какой будет дальнейшая судьба Кубракова, когда разделят Минвосстановления и кто возглавит новые министерства – пока непонятно. Но сама эта история очень показательна для сложившейся во власти системы отношений.

Путь в опалу

Кубраков в команде власти долго время считался "универсальным менеджером", наряду с вице-премьером Михаилом Федоровым. Таким людям президент Зеленский поручает отдельные сложные, но важные проекты, пусть даже не всегда они отвечают основному профилю вице-премьера.

До большой войны Кубраков отвечал за президентскую программу “Большое строительство” – сначала как глава “Укравтодора", а дальше – уже как министр инфраструктуры. Строительство дорог, несмотря на критику оппозиции, считалось одной из витринных реформ команды Зеленского, с которой Кубраков успешно справлялся. Во многом это способствовало его продвижению по властной вертикали и что немаловажно – помогло наладить личный контакт с президентом.

Александр Кубраков (фото: https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/)

Уже во время полномасштабного вторжения команда вице-премьера решала проблемы, связанные с логистикой топлива, поставками оружия и гуманитарных грузов. Кубраков вместе с военными занимался поиском альтернативы для экспорта агропродукции после выхода России из зерновой сделки. Он же был одной из главных фигур от украинской стороны, задействованных в разблокировке грузовых перевозок на фоне протестов на границе с Польшей.

Заслуги вице-премьера не уберегли его от немилости Банковой. Первые проблемы появились в конце лета, когда во власти отчаянно пытались найти нового министра обороны на смену Алексею Резникову. По информации РБК-Украина, Федоров вышел с идеей поставить на Минобороны Кубракова. Президенту эта идея понравилась, учитывая, что с другими задачами вице-премьер уже ни раз справлялся, а “скамейка запасных” кандидатов на министерские должности уже давно пустая.

Кубраков готов был согласиться на предложение президента, но при этом попросил карт-бланш по кадровым назначениям. Кроме того, президенту было озвучено, что в Минвосстановления должна продолжать работу прежняя команда. Но это, в свою очередь, не устроило уже Банковую, которая придерживается принципа "уходя – уходи".

Информированные собеседники РБК-Украина во власти тогда рассказывали, что у Кубракова и Зеленского состоялся разговор на повышенных тонах, в ходе которого глава государства дал понять, что какие-либо условия от подчиненного считает неприемлемыми.

Кадровые ротации с участием Кубракова после этого отложили. Минобороны в итоге возглавил Рустем Умеров. А вице-премьер остался на своем месте, но трещина в отношениях с ОП уже появилась, из круга президентских фаворитов он выпал.

Реакция Банковой не задержалась. При подготовке проекта бюджета на 2024 год Минвосстановления и Госагентство по восстановлению, возглавляемое Мустафой Найемом, буквально обделили - им урезали практически все капитальные расходы.

Еще одна показательная и в каком-то смысле фатальная история случилась в ноябре прошлого года. Публично вскрылось два скандала, связанные с депутатом от "За майбутнє" Сергеем Лабазюком и "слугой народа" Андреем Одарченко. Оба они обратились к Кубракову и Найему с коррупционными предложениями – но чиновники сообщили об этом в НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Депутаты были схвачены с поличным, а за Кубраковым закрепился статус обличителя.

После этого отношение к Кубракову резко ухудшилось и в депутатском корпусе, в первую очередь – в правящей партии. Рядовые нардепы из СН уже давно испытывают паранойю в отношении действий НАБУ и САП, которые уже открыли массу производств против их коллег (пусть и не безосновательно).

Особенно после истории с Одарченко в "Слуге народа", как рассказывают собеседники издания, многие начали переживать и вспоминать свои предыдущие контакты с Кубраковым и Найемом: не было ли в этих разговорах чего, что могло бы вызвать интерес со стороны НАБУшников?..

“По Лабазюку тема мутная. Но Одарченко нужно было получить деньги на восстановление университета в Харькове после российских обстрелов. Он просил Кубракова посодействовать, очевидно, не без интереса. Но тот не отказался, а отправил к Мустафе, который месяц документировал их общение. Он мог просто отказать, а в итоге “настучал” в НАБУ”, – возмущается в разговоре с РБК-Украина один из “слуг народа”.

Тем временем Кубраков, не получив адекватного финансирования на 2024 год, стал больше сближаться с западными партнерами и договариваться о целевых кредитах и грантах на проекты восстановления. Банковую и депутатский корпус стали раздражать его тесные контакты с донорами, особенно с США, в лице посла Бриджит Бринк.

Во власти это восприняли как привычную практику украинских чиновников, которые чувствуют, что их позиции пошатнулись, бежать "за защитой" к главным партнерам Украины. Впрочем, в окружении Кубракова имеют другое объяснение. В условиях отсутствующих бюджетов никаким реальным восстановлением страны заниматься просто невозможно, а деньги можно получить только на Западе, в первую очередь – у самих американцев.

“Кубракова назвали чуть ли не американским агентом. Но главная задача этих контактов – выбить деньги на проекты, которые в интересах всей страны, а не одного Кубракова. А обижаться на истории со взятками, которые он не захотел брать, это уже на грани здравого смысла”, – объясняет собеседник в окружении бывшего вице-премьера.

Тем не менее в широких депутатских массах статус Кубракова как "американского агента" все же быстро закрепился. Этому поспособствовали и его тесные контакты с НАБУ и САП, которые считаются (во многом преувеличенно) подконтрольными Вашингтону.

Банковая, как рассказывают собеседники РБК-Украина, оперативно объявила общую мобилизацию нардепов для голосования по Кубракову уже на утро четверга, 9 мая, причем речь не только от партии власти. Но в целом, многие депутаты с облегчением отправили вице-премьера в отставку, чему подтверждение результат на табло – голосов набралось с запасом в целых полсотни.

Александр Кубраков, Владимир Зеленский и премьер Греции Кириакос Мицотакис в Одессе, март 2024г (фото: Офис президента Украины)

При этом показательно, что найти времени объясниться с Кубраковым не нашли ни премьер Денис Шмыгаль, ни президент Владимир Зеленский.

Банковая при этом от процесса формально самоустранилась – согласно принятой при Зеленском практике, топ-чиновников увольняют после того, как они сами, пусть даже после убедительной "просьбы", пишут заявления об уходе. На этот раз ОП решил разобраться с вице-премьером руками недовольных им депутатов.

Премьеру Шмыгалю увольнение Кубракова объективно на руку, но он тоже формально в нем не участвовал – хотя и присутствовал на заседании фракции СН, где обсуждался этот вопрос.

По сути, такая оперативная и показательная "порка" служит двум целям. Первая – дать понять Кубракову: мы тебе не доверяем, ты начал выносить сор из избы, а без доверия ничего не будет работать. Вторая – сигнал всем остальным, кто захочет "сдать" каких-либо членов команды в НАБУ – такое поведение будет иметь негативные последствия.

Кандидаты на замену

В итоге, чем закончится история с Кубраковым и разделением Минвосстановления, пока неясно. По процедуре, сначала Кабмин должен ликвидировать одно министерство и создать отдельные два - инфраструктуры и региональной политики. На заседании правительства в пятницу, 10 мая, не было вынесено постановление о том, кто будет за это отвечать и в какие сроки, как полагается в таких случаях.

Что касается персоналий, то шансы Кубракова сохраниться в правительстве, в качестве уже "рядового" министра инфраструктуры, без вице-премьерского статуса, выглядят очень невысокими. В его окружении говорят, что он и сам пока не хочет на это соглашаться. К тому же, даже в случае внесения его кандидатуры он наверняка не прошел бы через сессионный зал. "Кто его будет переназначать? Те же самые депутаты, которые его и уволили? Нет, это нереально", – сказал один из собеседников издания.

Потеря вице-премьерства – это в первую очередь вопрос не статуса, а распределения полномочий внутри самого правительства. Вице-премьер имеет возможность собирать правительственный комитет, куда входят представители разных министерств, что значительно облегчает проведение через Кабмин нужных нормативных актов.

“Публично перед ним никто не закрыл дверь в Мининстраструктуры. По крайней мере, об этом можно сказать партнерам. А потом, мол, что вы от нас хотите, он же сам не соглашается”, – размышляет один из функционеров во власти.

Увольнение Кубракова раскритиковали антикоррупционные активисты, трактовав его как "плевок" в лицо западным партнерам Украины. Те, по крайней мере публично, ограничились серией постов в соцсетях, в которых послы ключевых стран подчеркнуто позитивно отзывались о сотрудничестве с уже бывшим вице-премьером.

В качестве сменщика Кубракова на посту министра инфраструктуры информированный источник издания назвал экс-главу Хмельницкой ОГА Сергея Гамалия – тот был уволен в марте прошлого года после скандала с ездой в нетрезвом состоянии. Но финальное решение по этому министерству не принято. Скорее, сам Гамалий больше заинтересован в этой должности, чем ему ее реально планируют ее предложить. Другой же собеседник издания категорически отрицает возможность его назначения, как раз из-за того скандала.

Интрига есть и с главой будущего министерства региональной политики. Провал работы по этому направлению, среди прочего, тоже вменяли Кубракову, и даже в качестве едва ли не главной причины отставки. В его окружении эти обвинения отрицают, указывая на то, что региональная политика в каденцию Зеленского всегда была прерогативой не правительства, а Офиса президента.

“У Кубракова неплохие отношения с мэрами крупных городов, поскольку через министерство проходит много проектов. Но его совместные фото, например, с Виталием Кличко, очевидно, вызывают нездоровую реакцию у людей, которые видят везде политический подтекст”, - добавляет собеседник из окружения бывшего-вице-премьера.

Кроме того, по его мнению, в условиях полномасштабной войны существование отдельного министерства по делам общин и территорий может выглядеть нерациональным. Ведь ключевые проблем для многих городов и областей, и не только прифронтовых, как раз связаны с восстановлением инфраструктуры после российских обстрелов.

Другой источник издания возражает: в условиях войны необходим отдельный человек, который будет курировать глав областей, в том числе по вопросам мобилизации и строительства фортификаций. А несмотря на то, что ключевые решения по региональной политике принимаются на Банковой, их реализация все равно происходит на правительственном уровне.

В любом случае, на пост главы Минрегиона, по информации РБК-Украина, рассматривается экс-замглавы этого министерства, в свое время уволенный Кубраковым – Вячеслав Негода. Сейчас он возглавляет Офис Конгресса местных и региональных властей при президенте, органа, созданного Банковой в противовес Ассоциации городов Украины, главой которой является Кличко.

Против Негоды играет в том числе его возраст – чиновнику скоро исполнится 67 лет, тогда как в команде власти предпочитают более молодых и, соответственно, энергичных управленцев, говорит информированный собеседник издания. В качестве возможного главы Минрегиона он называет Алексея Кулебу, который сейчас занимается региональной политикой на посту замглавы ОП.

В кулуарах также активно говорят об амбициях главы "Нафтогаза Украины" Алексея Чернышова, который ранее руководил Минрегионом, а сейчас якобы очень хочет хочет вернуться в правительство. Но ему, в любом случае, интересен не простой министерский портфель, а вице-премьерский статус.

Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Ранее в кулуарах властных кабинетов говорили о том, что он присматривается к посту вице-премьера и министра экономики, который занимает Юлия Свириденко. И с этой целью, говорят собеседники РБК-Украина, Чернышов ранее якобы распространял информацию о том, что Свириденко планируют вернуть на работу заместителем главы ОП, откуда она и перешла в Кабмин.

Окончательное переформатирование Минвосстановления, как и поиск кандидатов на вакантные должности, по словам собеседников РБК-Украина, может занять даже несколько недель. При этом, возможны самые разные варианты: вплоть до того, что Мининфраструктуры как отдельный орган и вовсе не будет создано, а его функции перейдут к министерству экономики. "У нас может случиться все, что угодно", – универсально подытожил ситуацию собеседник издания во власти.