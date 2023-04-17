Чужие среди своих. Что происходит в ОПЗЖ после запрета партии и госизмены Медведчука

"Для нас Медведчук никакой ценности не представляет. Поймите мою позицию: все, кто уехал из страны в тяжелое для нее время – для меня не существуют. Они сделали свой выбор, и бог им судья. Я с ними не общаюсь. Те, кто в стране, борются за то, чтобы она жила – это для меня товарищи", – говорит РБК-Украина один из лидеров запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

Подобное заявление с трудом можно представить четырнадцать месяцев назад, когда руководители этой политсилы старались на публику всячески демонстрировать единство. Борьба за сферы влияния в партии и неприязнь между ее членами иногда накаляли обстановку внутри. Но ради сохранения в политике они продолжали держаться вместе, считая это прагматизмом. И, похоже, просчитались. Теперь же бывшие коллеги по фракции называют Медведчука "предателем", "разочарованием" и другими не совсем приличными словами.

Как ни парадоксально, но Россия самостоятельно разрушила проект, который считался единственной пророссийской партией, представленной в Раде. Деятельность ОПЗЖ в теперь запрещена. В СБУ считают, что она фактически ретранслировала официальную позицию страны-агрессора по отношению к Украине.

Ее фракция в парламенте разбилась на отдельные группы: "Платформу за жизнь и мир" и "Восстановление Украины". В их риторике больше не встретишь никаких аргументов за дружбу с Россией. Но их по-прежнему упрекают в работе на Москву и союзом с Медведчуком.

День Д

Когда на Западе заговорили о возможном нападении России, часть нардепов от ОПЗЖ, примерно с января, начала отбывать за границу. Одни объясняли это делами. Для других – январь-февраль был традиционным сезоном отпусков, несмотря на пленарные заседания. Третьи – пытались оправдать свой отъезд якобы давлением семей, которые были напуганы общим информационным фоном и эвакуацией посольств.

Один из членов "Слуги народа" вспоминает, как в середине февраля, во время совещания с силовиками, они с депутатами обсуждали новость о том, что в госдуму РФ внесли проект о признании так называемых "республик".

"Тогда Шуфрич описал нам возможный сценарий в отношении Донбасса и он сбылся. Он сказал, мол, если сейчас они их признают в границах нашей Донецкой и Луганской областей, то потом начнут военную операцию по выходу на их границы. Он пояснил: мы же понимаем, как могут действовать эти ребята. Но никаких разговоров о походе на Киев мы от ОПЗЖ не слышали", – отметил влиятельный нардеп из партии Зеленского.

Сам Шуфрич не припоминает этого разговора. По его словам, он совершенно не верил в нападение России. Однако накануне вторжения, когда в Москве признали независимость так называемых "республик" в границах украинских областей, он допускал, что на Донбассе может что-то начаться.

"Я не верил в то, что может быть война такого масштаба. Я ошибся и это одна из самых главных моих ошибок. Для меня эта война – это страшная трагедия – и государственная, и личная. Наверное, не один вождь, похороненный под кремлевской стеной, перевернулся, когда увидел, что Путин сошел с ума и напал на Украину", – говорит Шуфрич.

Он, Бойко и около десятка коллег из фракции прибыли в восемь утра 24 февраля в Раду, чтобы проголосовать за введение военного положения. Собеседники в правящей партии говорят, что нардепы от ОПЗЖ, которые тогда пришли на заседание, выглядели растерянными, а некоторые и вовсе отказались приезжать, опасаясь, что их просто побьют.

"То, что россияне натворили – это преступление и трагедия. Мне в голове не укладывалось: как Россия может напасть на Украину? Конечно, это был для меня шок. Мой родной город захвачен (Рубежное в Луганской области, – ред.) и почти полностью разрушен. Когда началась бомбардировка Харькова, Чернигова, других городов – это был водораздел", – сказал Бойко.

Группа депутатов от ОПЗЖ во главе с Бойко могли стать переговорщиками с Россией, сам он это отрицает (фото: GettyImages)

Несколько источников издания утверждают, что он и еще несколько людей от ОПЗЖ предложили власти в первые дни войны стать посредниками в переговорах с Москвой. По другим данным, Банковая сама попросила их об этом. Бойко в разговоре с РБК-Украина обе эти версии отрицает. Так или иначе, потом у президентской команды наметился переговорный процесс в Беларуси, который был организован через другие каналы.

Виктор Медведчук же себя никак в те дни не проявлял. Кум Путина с 24 февраля залег на дно и не контактировал с коллегами. По словам Шуфрича, один раз Медведчук связался с депутатами и выступил в поддержку одиозного Ильи Кивы, которого хотели исключить из фракции и партии. На следующий день стало известно, что кум Путина сбежал из-под домашнего ареста. И только 12 апреля он был пойман, когда переезжал из одного убежища в другое.

Виктор второй

Бывшие соратники Медведчука по партии допускают, что он мог знать о планах Кремля. "Я слышал, что кое-кого он якобы предупредил о том, что им стоит уехать, не объяснив причины. Но он мне этого не говорил", – говорит Шуфрич.

Некоторых коллег из фракции Медведчук, наоборот, убеждал, что никакого вторжения не будет. Но внезапный отъезд его супруги Оксаны Марченко в Беларусь 18 февраля заставил засомневаться. "У многих из нас здесь также оставались семьи, дети. Мог ли он хотя бы сказать "увезите семьи"? Да, мог, но не сказал", – возмущается один из бывших членов фракции.

Другой собеседник в лагере ОПЗЖ утверждает, что Медведчук передавал Кремлю "нарисованную" социологию о том, как сильно в Украине любят Россию. И вместе с другими "ястребами" – Медведевым и Володиным, которые жаждали эскалации – он якобы мог подстрекать Путина к войне.

"Максимум, что мог сделать Медведчук – это разве что навести на кого-то порчу, – парирует другой нардеп из экс-ОПЗЖ. – Но чтобы убедить кого-то в пророссийских настроениях по всей Украине – это очень вряд ли. Там ведь также есть свои разведки, которые давали Путину какие-то справки. На основании их данных и принималось решение. Ясно, что эти сведения были результатом ложных и в чем-то коррупционных действий российских спецслужб".

И в команде Зеленского, и в бывшем лагере ОПЗЖ уверены, что у Москвы не было финального плана, как организовать власть в Украине после оккупации. Один из собеседников издания предположил, что каждый из кремлевских кланов, вероятно, лоббировал свой сценарий и своего "гауляйтера". И "ястребы", по его словам, могли делать ставку на кума Путина.

У Медведчука в Кремле были свое лоббисты - Медведев и Володин (фото: GettyImages)

Одна из идей Москвы состояла в том, чтобы создать на захваченных территориях федеральный округ "Украина" и назначить Медведчука его постпредом. Другой сценарий сводился к тому, что россияне под дулом автоматов соберут в Раде большинство, которое назначит Медведчука спикером. И соответственно – и.о. президента в случае свержения законного главы государства. Возможно, из-за того, что в первые дни Медведчук пропал, у россиян "замаячил" другой претендент – Виктор Янукович, допустил один из нардепов.

После задержания кума Путина обменяли на 200 украинских военнопленных. С тех пор он зачастую отсиживается в Москве и время от времени повторяет российским СМИ месседжи кремлевской пропаганды. Один из представителей "Платформы" допустил, что в России Медведчука могут консультировать бывший украинский социолог Евгений Копатько и политолог Михаил Погребинский, чей почерк просматривается в его статьях. До сих пор непонятно, в чем его ценность для Путина. Но судя по медийной активности Медведчука, он не попал в немилость Кремля.

"Уже после обмена Медведчук связывался с тремя людьми из нашей фракции, начал рассказывать свою московскую ерунду. Но всеми тремя он был послан нах*р", – рассказал один из его бывших коллег по фракции.

Развод и шатание

Междоусобицы внутри ОПЗЖ были еще с момента ее создания. Линии разлома проходили там, где расходились интересы неформальных групп: Бойко - Левочкина и Медведчука - Рабиновича - Столара.

"У нас был рейтинг. А у Медведчука и Рабиновича – телеканалы, которые обеспечивали больший охват, чем "Интер" сам по себе. К тому же избиратели не любят расколы. А поход разными лагерями привел бы только к дроблению электората. Да, у нас были разногласия насчет России, но по части минских соглашений наша позиция совпадала", – объяснил логику формирования ОПЗЖ один из представителей этой политсилы.

До войны в ОПЗЖ были противоречия между ключевыми фигурами в партии (фото: Facebook, За життя)

На выборах 2019 года партия финишировала второй, получив 44 места в Раде. А в начале 2021-го она почти сравнялась в рейтингах со "Слугой народа". Чтобы избегать стычек, в ОПЗЖ до войны сохранялось двоевластие. Но иногда внутренние противоречия все же вырывались наружу.

Бойко и Левочкину не нравилось, что Медведчук в конце 2020 - в начале 2021 года начал замерять свой собственный президентский рейтинг. А когда против него и его медиа – 112, NewsOne и Zik – ввели санкции, он обиделся, что "Интер" не обеспечил ему информационную поддержку.

На "медведчуковских" каналах Нестор Шуфрич в течение двух лет был персоной нон грата из-за личного конфликта с коллегой по фракции Тарасом Козаком, бизнес-партнером Медведчука. В августе 2021 года Россия наложила санкции на Левочкина и его сестру Юлию, к чему, как многие считали, мог приложить руку сам кум Путина. Осенью того же года Кива начал открыто выступать против Бойко и Левочкина из-за контроля над полтавской облорганизацией. А Столару и депутатам из его орбиты Бойко перед войной пригрозил исключением из фракции после того, как они поддержали провластный законопроект о земле.

В середине марта, после вторжения России, группа Столара сама заявила о выходе из фракции. Через два дня ОПЗЖ на съезде проголосовала за то, чтобы лишить их мандатов. Рабинович в то время находился в Израиле и подключился к собранию по видеосвязи. Он не выступил против, когда участники передали право подписи решения съезда Бойко. А по вопросу Столара не голосовал, говорит Шуфрич.

Но затем Рабинович подал иск в суд об отмене этих решений, считая их неправомерными. Некоторые коллеги допускают, что так он решил вступиться за Столара, который попал в парламентский список именно по его протекции.

"Мы в ответ показали ему видео, как он голосовал во время съезда. Тогда уже возник вопрос: если ты подаешь в суд на собственную партию, то, наверное, ты уже не можешь быть сопредседателем фракции. Его позиция удивила большинство коллег-депутатов, и было принято решение о лишении его должности сопредседателя фракции", – объяснил Шуфрич.

В конце марта СНБО приостановила деятельность ОПЗЖ, а Минюст и СБУ в судебном порядке добились ее полного запрета. Их фракция в Раде перестала существовать.

Бойко, Левочкин и еще примерно два десятка их коллег создали группу "Платформа за жизнь и мир" и призвала своих соратников в местных советах пойти тем же путем. Столар, его бизнес-партнер Игорь Абрамович вместе с несколькими экс-членами ОПЗЖ и внефракционными нардепами сформировали "Восстановление Украины". Эту группу, по данным издания, им помогли "сколотить" члены президентской команды. Представители власти иногда с иронией называют выходцев из ОПЗЖ "либеральной оппозицией".

"Одно дело – Зеленский до 24 февраля, это президент, которого оппозиция вправе критиковать. И другое дело – когда он Верховный главнокомандующий в условиях войны. Мы не можем себе позволить оппонировать ему при таких условиях. Любое противодействие власти сейчас, по моему мнению и моему воспитанию – это противодействие Украине", – отметил Шуфрич.

По словам Шуфрича, на время войны "Платформа" решила поддерживать все инициативы власти (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)

"Платформа" от начала войны поддерживает все решения президентской команды – будь то ратификация Стамбульской конвенции или вопрос приватизации госимущества. "Слугу народа" часто упрекают в том, что без поддержки бывшей ОПЗЖ они не в силах собрать 226 "за" во время голосований. "У нас, скорее, стабилизационная функция – мы подстраховываем. Без нас "Слуге народа" хватает голосов", – говорит Бойко.

В депутатском корпусе периодически появляются инициативы о том, чтобы лишить всех бывших членов фракции ОПЗЖ мандатов. Но и в руководстве парламента, и в самой "Слуге народа" говорят, что для этого не существует законных механизмов. Члены "Платформы" уверены, что основным двигателем этой истории выступает "Европейская солидарность".

"Руководство этой партии (ЕС, – ред.) было бизнес-партнерами с Медведчуком. Я хорошо знаю подробности, сколько зарабатывалось. Они боятся, что все это вскроется, и поэтому хотят переключить внимание на нас", – считает Бойко. Нужно отметить, что в самой ЕС заявления о связях с Медведчуком называют "информационной диверсией".

Четырех бывших членов ОПЗЖ – Медведчука, Козака, Рабиновича и Кузьмина – Раде удалось лишить мандатов после того, как они потеряли украинское гражданство. Еще пятеро нардепов из "Платформы" и один из "Восстановления" решили уйти из парламента сами. По одной из версий, президентская команда попросила Бойко либо вернуть своих коллег в страну, либо убедить их сложить мандаты. Он подтверждает, что такие разговоры действительно были, но по его собственной инициативе.

"Еще три месяца назад я сказал тем, кто еще не вернулся – делайте выбор: или домой, или сдавайте мандат. На сегодня у нас уже вернулись все, а те, кто не вернулся, уже сдали мандаты. Последними были Королевская, Солод и Волошин", – рассказал Бойко.

Планы, перспективы и будущее

Если в группе "Восстановление Украины" собрались в основном бизнесмены, которые не демонстрируют каких-либо явных партийных амбиций, то разговоры с членами "Платформы" дают основания полагать, что они не ставят крест на собственном политическом будущем. По крайней мере – какая-то часть из них.

"Мыслей о дальнейшей политической карьере с начала войны у нас не было и сейчас нет. Нужно отбросить россиян на наши государственные границы, а потом будем разбираться. Социально-экономическое восстановление Украины – это наша цель на будущее. А в каком формате и виде оно будет – еще посмотрим. До победы в войне мы не будем заниматься построением какой-либо партии", – отметил Бойко. Другой собеседник в группе допускает перерегистрацию и ребрендинг партии в будущем, а потом – и ее поход на следующие выборы.

Сегодня члены "Платформы" называют Россию агрессором, выступают за членство в НАТО и победу Украины на границах 1991 года. Даже если отбросить в сторону персону Медведчука, многие украинцы все равно упрекают Бойко из-за его, мягко говоря, противоречивого эфира Соловьеву на третий день войны или переговоров с Медведевым. Сам он объясняет это так:

"Из эфира Соловьева выдернули одну мою реплику о "советских газетах". Я пытался пошутить – возможно, неудачно. А весь мой разговор в эфире сводился к тезису "прекратите, заканчивайте, ты же, Соловьев, имеешь влияние, сделай что-нибудь, чтобы это нападение было прекращено и этот ужас остановился".

В 2019 году Бойко с другими тогдашними лидерами партии дважды летал на встречу с Медведевым. Первая поездка состоялась примерно за десять дней до выборов, во время которых он баллотировался в президенты. А вторая – за десять дней до выборов Рады. Медведев, который сегодня является одним из самых агрессивных "украинофобов" в Кремле, тогда занимал пост премьер-министра РФ. Бойко говорит, что отправился в Москву, потому что тогда еще верил в реальность выполнения минских соглашений.

В "Платформе" пытаются дистанцироваться от Медведчука (фото: Facebook, За життя)

"Мы их не подписывали, но поддерживали, потому что видели в них шанс прекратить войну. Я рассматривал эту поездку как возможность сдвинуть их с места. Кроме того, были и экономические вопросы, ведь у нас тогда вопрос газа стал ребром. Никаких политических вопросов в Москве мы не решали. Потом я туда уже не ездил, когда стало понятно, что это тупик", – отметил лидер "Платформы".

Главный упрек критиков ОПЗЖ – ставка на пророссийские месседжи, на которые, нужно признать, даже после 2014 года был спрос у части общества. Теперь же все, что хоть как-то связано с РФ, однозначно негативно воспринимается украинцами. Один из собеседников в группе уверяет, что у большинства членов партии не было и нет никаких сантиментов к России.

"Людей, которые реально ожидали Россию в Украине, можно посчитать на пальцах одной руки. Более того, даже Медведчук не хотел, чтобы им управляли так, как кукловодят сегодня. Были проходимцы. Были дурные – например, тот же Кузьмин, Кива вообще крейзи. А остальные, кроме того, что целовали Витю в одно место – вряд ли еще что-то из себя представляли", – отметил один из нардепов "Платформы".

Как бы представители этой партии не пытались дистанцироваться от Медведчука, от этого шлейфа избавиться непросто. Едва ли возможно донести каждому избирателю, что на самом деле ОПЗЖ не была однородной и взгляды в ее рядах отличались. У многих украинцев все лидеры этой политсилы по-прежнему ассоциируются как единое целое.

"Возможно, у них есть иллюзии, что они смогут повторить то, как Партия регионов переродилась в "Оппоблок" в 2014 году. Но тогда было более сильное расслоение общества, а сейчас настроения людей категоричны. Так что мне непонятно, за какую повестку они теперь смогут зацепиться. И мне также сложно представить, как они будут проводить агитационную кампанию, если за ними начнут ездить военные по всей стране, как "Азов" за Порошенко перед выборами 2019 года" – рассуждает один из влиятельных представителей команды Зеленского.

Дальнейшие перспективы "Платформы" – это как уравнение с несколькими неизвестными. Пока неясно, что они будут предлагать своим избирателям и какие еще игроки будут с ними соперничать. "Русскоязычный патриот" по типу Алексея Арестовича может, например, сильно проредить их потенциальное электоральное поле.

Огромная доля электората этой партии до войны проживала в регионах, которые сегодня находятся либо в оккупации, либо в прифронтовой зоне. Так что будущее "Платформы" зависит и от успешных наступательных действий Украины. Если раньше пророссийская повестка могла приносить им электоральные баллы, то теперь им необходимо поражение России.

ОПЗЖ, по большому счету, сама себя привела к тому состоянию, в котором она сегодня находится. Понесут ли выходцы из этой партии политическую ответственность за допущенные ошибки, многие из которых они сами признают – эту оценку уже будут делать избиратели.