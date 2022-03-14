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"Відчуваємо підтримку": Зеленський розповів про важливі міжнародні переговори

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Понеділок 14 березня 2022 00:46
"Відчуваємо підтримку": Зеленський розповів про важливі міжнародні переговори Фото: Володимир Зеленський, президент України (president gov ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення важливих міжнародних переговорів з лідерами країн Європи, а також про спілкування з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звернення глави Української держави.

"Важливі міжнародні переговори: Болгарія, Словаччина, Чехія, Румунія, Польща, Велика Британія. Відчуваємо підтримку цих країн. Відчуваємо підтримку нашої армії - це важливо!" - наголосив президент.

Зеленський додав, що спілкувався також з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем щодо процесів євроінтеграції нашої країни.

"Говорив також з Шарлем Мішелем, президентом Європейської Ради, про нашу європейську перспективу, яка стає реальністю", - заявив він.

Відео: Володимир Зеленський виступив з новим зверненням

Нагадаємо, 11 березня на саміті у Версалі на засіданні Ради ЄС усі лідери країн Євросоюзу підтримали та визнали європейські устремління та вибір нашої країни - так Україна розпочала процес євроінтеграції офіційно.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський і прем'єр Ізраїлю обговорили способи припинення бойових дій в Україні.

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