Чума в России. Что известно о возможной вспышке и есть ли угроза эпидемии для мира

Мир всколыхнула новость о чуме в России. Загадочная смерть работницы противочумного института, карантинные меры и отрицание Москвы только подогрели подозрения.
Что известно о возможной вспышке чумы в России, как реагирует мир и есть ли угроза Украине - рассказывает РБК-Украина в материале.
Главное:
В начале октября в России заговорили о возможном случае легочной чумы после смерти сотрудницы Иркутского противочумного института Дарьи Шипиловой. В СМИ появилась версия, что незадолго до госпитализации она могла контактировать с возбудителем болезни в лаборатории.
Российские власти вспышку чумы отрицают и называют причиной смерти пневмонию неустановленного происхождения. В то же время вокруг института и контактировавших с погибшей людей ввели ряд противоэпидемических мероприятий.
Причина смерти Шипиловой до сих пор официально не обнародована. Ситуация быстро вышла за пределы России. За событиями в Иркутске следят ВОЗ и ряд государств, а некоторые страны ужесточили санитарный контроль.
В ночь с 1 на 2 октября в Иркутске скончалась лаборантка Иркутского противочумного научно-исследовательского института Дарья Шипилова. Несколькими днями ранее ее госпитализировали с тяжелой пневмонией. После ее смерти начали распространяться слухи о вероятном инциденте в институте.
По информации иркутского СМИ, 25 сентября Шипилова могла разбить в лаборатории пробирку с возбудителем легочной чумы и скрыла инцидент.
Позже появились новости о том, что у второго сотрудника лаборатории пневмония по неопределенной причине.
В тот же день губернатор региона Игорь Кобзев объявил о встрече с главным санитарным врачом РФ, прилетевшей специально для проверки информации о возможной высокоопасной инфекции у жителя региона.
Распространялись слухи, что лаборантка перед смертью посещала Бурятию. Губернатор Республики Бурятия Алексей Цыдьонов заявил, что "вспышек чумы в его регионе нет", и единственный смог предположить, что работник, то есть Шипилова, умер от чумы.
Российские СМИ заявили, что после смерти Дарьи было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее из-за опрометчивости смерть человека".
Также независимые СМИ обращают внимание, что часть провластных медиа и официальные органы сообщили о возможной смерти из-за чумы, карантинных мер и предостережений по передвижению, но через некоторое время удалили всю информацию, связанную с чумой.
Иркутский противочумный научно-исследовательский институт никаких официальных заявлений по поводу инцидента и угрозы чумы не давал.
Коллега Дарьи уверена, что невозможно разбить пробирку. Даже если это случится, все исследования проводятся в изолированном боксе, а работники обязательно носят специализированную одежду. По ее словам, ничего критического не произошло бы. Относительно всех работников института были применены карантинные меры, которые длились всего три дня.
В ВОЗ сообщали, что 2 октября российское правительство провело совещание из-за подозрения, что житель Иркутска заразился смертельным заболеванием.
Лишь днем 4 октября "Роспотребнадзор" дал официальный комментарий российским СМИ. В ведомстве заявили, что работница болела пневмонией неустановленного типа. Также заверили, что аварий с патогенными микроорганизмами не было.
По версии ведомства, работники не обращались за медицинской помощью, а у контактировавших с Дарьей обнаружили два случая COVID-19 и риновирусной инфекции.
5 октября пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков призвал "слушать только официальные заявления "Роспотребнадзора". Российские власти уверяют, что чумы якобы нет, но карантин затронул не только работников института.
В ряде медицинских учреждений Иркутска ввели ограничения. Больницу, где лечили Шипилову, закрыли на карантин, соседей умершей просят регулярно предоставлять информацию о своем состоянии здоровья. Со 2 октября квартиру лаборантки трижды дезинфицировали люди в спецодежде, согласно приказу "Роспотребнадзора". Российским СМИ соседи рассказывали об ужасающе едком запахе из помещения.
Также сообщают, что ряд организаций постепенно закупают противочумные костюмы.
Пока официальной информации о причине смерти Дарии Шипиловой нет. Ее мать сообщила, что тело девушки до сих пор не похоронили.
Всемирная организация здравоохранения заявила, что не имеет полной картины по ситуации в РФ связанной с чумой. Директор департамента ВОЗ по управлению эпидемиями и пандемиями Мария Ван Керхове подчеркнула, что располагает информацией только из СМИ.
Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что "очень внимательно следит за ситуацией в России".
"Мы очень серьезно к этому относимся", - заявил Трамп журналистам в Белом доме в понедельник, добавив, что Соединенные Штаты будут помогать России "чем смогут".
В ответ "Роспотребнадзор" предложил помощь Соединенным Штатам.
По мнению Трампа, чума в РФ не является биологическим оружием. Он уверяет, что у россиян "все под контролем".
Государственный секретарь США Марко Рубио во время своего визита в Исландию заявил, что у США есть меры для помощи РФ, если ситуация окажется критической. По его словам, они внимательно следят за этим.
5 октября чиновники здравоохранения и национальной безопасности в Белом доме провели встречу, чтобы обсудить ситуацию и возможные следующие шаги.
Один из чиновников США заверил, что американцам не следует беспокоиться, потому что это только в Сибири. Мол, риск низкий, пока кто-нибудь не сядет на самолет и не доберется до США.
Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Монголия и Индонезия уже ужесточили санитарно-карантинные меры на пограничных переходах.
Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга уже сообщал, что Киев тоже внимательно следит за ситуацией и уже оценил, грозит ли такая опасность Украине.
Украинские компетентные органы и система здравоохранения пристально смотрят за ситуацией в РФ. На сегодняшний день никаких угроз для Украины нет.
Чума - это инфекционное заболевание, обычно встречающееся у млекопитающих и их блох. Человек может заразиться из-за укуса зараженных блох, контакта с инфекционными биологическими жидкостями или от больного человека.
ВОЗ сообщает, что за последние 7 лет в 10 странах было зарегистрировано почти 4000 случаев чумы среди людей и 423 смерти.
Наиболее опасной формой считается легочная. Она, как и большинство респираторных заболеваний, передается воздушно-капельным путем.
Чума неоднократно являлась причиной пандемий с высокой смертностью. В четырнадцатом веке она была известна как "Черная смерть", повлекшая более 50 миллионов смертей в Европе.
Санитарная ситуация в мире значительно улучшилась с тех пор. Сегодня при своевременном диагностировании чума лечат антибиотиками. Поэтому по имеющейся сейчас информации говорить об угрозе глобальной эпидемии из-за событий в Иркутской области нет оснований.
Природные очаги чумы есть практически на всех континентах. Самым большим и активным регионом является Африка. В Конго и Мадагаскаре вспышки фиксируют каждый год. Также очагами чумы являются Азия, Северная и Южная Америка и Россия.
На территории РФ природные очаги чумы сохраняются преимущественно на юге Сибири, Северном Кавказе и в районах вблизи границ с Монголией, Казахстаном и Китаем. Там возбудитель Yersinia pestis циркулирует среди диких грызунов и их блох, поэтому за ситуацией постоянно следят противочумные службы.
Одним из самых активных остается Горно-Алтайский природный центр. В нем регулярно обнаруживают зараженных животных, из-за чего население отдельных районов вакцинируют, а специалисты исследуют грызунов и блох.
– Подтвердили ли чуму в России?
– Российские власти отрицают случаи чумы и заявляют, что ситуация находится под контролем. В то же время, ВОЗ заявляет о нехватке информации о событиях в Иркутске, а США и другие страны следят за ситуацией и готовятся оказать помощь России в случае необходимости.
– Почему заговорили о чуме?
– После смерти Дарьи Шипиловой в СМИ появилась информация, что она могла контактировать с возбудителем легочной чумы во время работы в лаборатории. Официально эта версия не подтверждена.
– Есть ли угроза чумы для Украины?
– Пока нет. Украинские компетентные органы следят за ситуацией, но на сегодняшний день не видят угрозы для Украины.
– Насколько опасна чума сегодня?
– Сегодня чума не представляет такой угрозы, как несколько веков назад. При своевременной диагностике заболевание лечат антибиотиками, однако без лечения оно может быстро прогрессировать и привести к смерти.