У Польщі в ДТП загинув український журналіст

Фото: Роман Кісіль (facebook.com/roman kisil 90)

Загинула також мати журналіста, а дружина перебуває у реанімації

У Польщі у дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) загинув український журналіст Роман Кісіль. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

Вказано, що аварія сталася вранці 10 січня в місті Ілка Мазовецького воєводства. Разом із 37-річним журналістом загинула його 60-річна мати.

Зазначається, що важкі травми отримала дружина журналіста. Зараз жінка перебуває у реанімаційному відділенні лікарні у Радомі.

В автомобілі була й однорічна дитина, вона зараз у задовільному стані перебуває на обстеженні в лікарні.

Вказано, що до Радома виїхала керівник консульського відділу посольства України в Польщі з метою надання консульсько-правової допомоги.

Зараз працівники поліції встановлюють причини аварії.

За попередніми даними, ДТП трапилася у результаті лобового зіткнення легкового автомобіля марки Toyota, в якому перебувала сім'я журналіста, із вантажівкою марки Iveco. Поліція зазначає, що обидва водії були тверезими. Водій вантажівки в аварії не постраждав.

Додамо також, Роман Кисіль був кореспондентом інформаційного агентства УНІАН.

Перший секретар - керівник консульського відділу посольства України в Польщі Світлана Щур повідомила агентству, що наразі вирішується питання про транспортування дружини Кісіля в іншу лікарню, ближче до Варшави, або в саму Варшаву.

"Родині надано сприяння. Всіляке сприяння виявляється зараз", - зазначила дипломат.

Нагадаємо, у травні 2009 року в Києві в результаті ДТП загинули дві людини, серед яких журналіст Ігор Пелих. Так, автомобіль Honda зіткнувся з автомобілем Volkswagen, який їхав у попутному напрямку, після чого зіткнувся з деревами і перекинувся. У результаті ДТП два пасажири Honda загинули на місці події, ще один госпіталізований, а водій автомобіля втік із місця події.

РБК-Україна також писало, що в Київській області 20 жовтня 2018 року в результаті зіткнення автобуса, в якому перебували актори "Дизель шоу", з вантажівкою загинула актриса Марина Поплавська.