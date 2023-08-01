Свитолина и Костюк стартовали с побед в Вашингтоне: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Mubadala Citi DC Open, 1/16 финала

Андрееску – Костюк – 1:2 (6:2, 3:6, 6:7)

Свитолина – Азаренко – 2:0 (7:6, 6:4)

Первый сет в противостоянии Костюк c Андрееску получился наименее конкурентным. Украинка проиграла первый гейм на собственной подаче, а при счете 2:4 позволила сопернице оформить еще один брейк. Как следствие, сет-пойнт канадка реализовала уже на 35-й минуте.

Зато Костюк удалось взять реванш во второй партии. Она выиграла три гейма подряд со старта, но сразу воспользоваться стратегическим преимуществом не смогла. Андрееску сумела отыграться (3:3). Но дальше украинская теннисистка выдала новый отрезок из трех набранных очков и закрыла сет.

Самой конкурентной стала третья партия. Оппонентки дважды обменялись брейками и подошли к решающей стадии встречи при счете 4:4. Затем на корте развернулась настоящая драма. Костюк отыграла три матч-пойнта и перевела поединок в тай-брейк, где и дожала Андрееску.

В свою очередь Свитолина мощно начала против нейтральной белоруски Азаренко. Правда, после трех набранных пунктов украинка позволила сопернице оформить камбэк (5:3). Начались качели, приведшие к тай-брейку.

В первых семи розыгрышах Свитолина взяла 6 пунктов и вышла на рубеж сет-пойнта. Азаренко пыталась сопротивляться, но таки потерпела неудачу. Зато на старте второй партии белоруска снова навязала конкуренцию украинской теннисистке.

Матч перешел в категорию тех, где победителем станет тот, кто будет меньше ошибаться. Всего во втором сете болельщики увидели аж 9 брейков. Успешнее была Свитолина – 5 набранных на подачах оппонентки пунктов. В конце концов украинка дожала нейтральную спортсменку (6:4).

В следующем круге соревнований Свитолина встретится с еще одной представительницей ограниченных в спорте государств – россиянкой Дарьей Касаткиной. Костюк же будет противостоять второй сеянной на турнире француженке Каролин Гарсии. Матчи состоятся 2 августа.