Дива не сталося. "Динамо" в суху поступилося "Вільярреалу" в 1/8 фіналу ЛЄ

Після домашньої поразки в першому матчі 0:2 шансів у киян було не надто багато. Для проходу потрібно було забивати два голи, при цьому зберігши свої ворота на замку. Завдання мінімум гравці "Динамо" провалили вже на старті поєдинку. На 13-й хвилині форвард "Вільярреала" Морено головою вдало замкнув подачу з правого флангу - 1:0. Це був перший удар в створ воріт киян.

А на 36-й хвилині Морено оформив дубль і остаточно вбив інтригу в матчі. Миколенко обрізався на своїй половині, м'яч опинився в ногах Парехо, який відпасував на Морено в штрафну. Іспанець трохи змістився у центр і, не без допомоги рикошету, переправив м'яч у сітку - 2:0.

Другий тайм виявився формальністю, в якому команди більше догравали це протистояння. Рахунок більше не змінювався, але і цього іспанцям вистачило, щоб впевнено вийти в чвертьфінал - 4:0 за сумою двох матчів.

Жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи відбудеться завтра, 19 березня, о 14:00 по Києву.