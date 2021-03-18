RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Дива не сталося. "Динамо" в суху поступилося "Вільярреалу" в 1/8 фіналу ЛЄ

Автор: Ігор Литвиненко

Київське "Динамо" поступилося і в другому матчі проти іспанського "Вільярреала" і вилетіло з Ліги Європи на стадії 1/8 фіналу. Іспанці забили два сухих м'ячі у ворота українського клубу.

Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.

Після домашньої поразки в першому матчі 0:2 шансів у киян було не надто багато. Для проходу потрібно було забивати два голи, при цьому зберігши свої ворота на замку. Завдання мінімум гравці "Динамо" провалили вже на старті поєдинку. На 13-й хвилині форвард "Вільярреала" Морено головою вдало замкнув подачу з правого флангу - 1:0. Це був перший удар в створ воріт киян.

А на 36-й хвилині Морено оформив дубль і остаточно вбив інтригу в матчі. Миколенко обрізався на своїй половині, м'яч опинився в ногах Парехо, який відпасував на Морено в штрафну. Іспанець трохи змістився у центр і, не без допомоги рикошету, переправив м'яч у сітку - 2:0.

Другий тайм виявився формальністю, в якому команди більше догравали це протистояння. Рахунок більше не змінювався, але і цього іспанцям вистачило, щоб впевнено вийти в чвертьфінал - 4:0 за сумою двох матчів.

Жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи відбудеться завтра, 19 березня, о 14:00 по Києву.

Нагадаємо, раніше вилетів з Ліги Європи донецький "Шахтар". "Гірники" поступилися і в повторному матчі римській "Ромі" - 1:2.

Також РБК-Україна писало, що вчора визначилися всі учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДинамоЛіга Європи
Читайте також
"Динамо" і "Шахтар" перемогли в матчах УПЛ. Кияни і далі випереджають "гірників" на чотири очки
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна має примарні шанси обігнати Шотландію
Прогноз погоди