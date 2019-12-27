Чубаров: у Зеленського не консультувалися про звільнення кримських політв'язнів

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Офіс президента не проводив консультації щодо звільнення політв'язнів з Криму в рамках майбутнього обміну полоненими між Україною і ОРДЛО. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, в рамках майбутнього обміну не буде жодного кримського політв'язня.

"Офіс президента України не провів жодної консультації ні з Меджлісом кримськотатарського народу, ні з родичами кримських політв'язнів з питань можливо пошуку інших шляхів звільнення громадян України, незаконно позбавлених волі на території тимчасово окупованого Криму. Сьогодні вже очевидно, що в числі тих, кого встигнуть обміняти до кінця 2019 року, не буде жодного громадянина України, який постійно проживає на території тимчасово окупованого Криму", - написав Чубаров.

Нагадаємо, обмін полоненими між Києвом і ОРДЛО за формулою "всіх встановлених на всіх встановлених" повинен відбутися 29 грудня. Обмін пройде на контрольному пункті пропуску "Майорск". Україна і "республіки" Донбасу передадуть одна одній близько 200 полонених.