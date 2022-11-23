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ЧМ-2022: Бельгия минимально одолела сборную Канады и возглавила квартет

Фото: Тибо Куртуа (справа) стал соавтором победы "красных дьяволов" (twitter.com/FIFAWorldCup)
Автор: Антон Федорцив

Непростой победой сборной Бельгии завершился матч 1-го тура в группе F против национальной команды Канады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат мира-2022, группа F, 1-й тур

Бельгия – Канада – 1:0

Голы: Батшуаи, 44

Нереализованный пенальти: Дэвис, 11 (К)

Спокойный темп стартовых минут внезапно нарушил Бьюкенен. На подаче с углового форвард "Брюгге" нанес удар с рикошетом, с которым справился Куртуа, и сразу же начал сигнализировать об игре рукой. Пришлось вмешиваться системе VAR.

Арбитр просмотрел повтор и назначил одиннадцатиметровый, а Карраско получил "горчичник". Пенальти принялся бить самый известный из канадцев – универсал "Баварии" Дэвис. Но с давлением обстоятельств вундеркинд не справился. Он долго готовил удар и пробил очевидно для кипера Бельгии, так что Куртуа парировал выстрел с отметки.

В дальнейшем инициатива переходила от одной команды к другой. Однако настоящих голевых моментов ни бельгийцы, ни канадцы организовать не могли. Но европейская сборная оформила гол в раздевалку – Алдервейрелд длинной передачей нашел Батшуаи в штрафной "кленовых листков", и тот мощно пробил в дальнюю девятку!

Были надежды, что забитый мяч раскрепостит обе команды. Тем не менее, игра стала еще более осторожной. Куда-то исчезли интересные ходы в атаках сборной Канады, хотя именно североамериканцам теперь нужно было забивать.

Фактически при счете 0:1 "кленовые листки" создали всего две возможности. Бьюкенен неточно пробил головой после передачи одного из партнеров. А на 80-й минуте Ларин тоже головой эффектно замкнул навес с правого фланга, но Куртуа в классном прыжке поймал мяч.

В конце концов "красные дьяволы" удержали минимальное преимущество и набрали первые 3 пункта на Мундиале. Следующие матчи в квартете F состоятся 27 ноября. Бельгийцы сыграют против сборной Марокко, а Канада встретится с хорватской командой.

К слову, утром опубликовали превью группы H ЧМ-2022 со сборными Португалии, Ганы, Уругвая и Южной Кореи.

Напомним, что накануне Аргентина неожиданно проиграла Саудовской Аравии дебютный матч в Катаре.

Отметим, что ранее подготовили превью группы G ЧМ-2022 со сборными Бразилии, Сербии, Швейцарии и Камеруна.

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