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Надзвичайний рівень загрози. Українців попередили про пожежну небезпеку

Автор: Андрій Василюк

У деяких областях України 28 червня спостерігається підвищений рівень пожежної небезпеки. Рятувальники оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

"За інформацією УкрГідрометцентру, 28 червня у східній частині, Тернопільській, Київській, Полтавській, Хмельницькій області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

У понеділок, 28 червня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Крім західних і більшості південних областей, очікуються грози.

Києві та області очікуються грози. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

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