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Надзвичайний стан в Україні: які обмеження введуть

Автор: Наталія Юрченко

В Україні після введення надзвичайного стану діятиме низка обмежень. Їх застосовуватимуть на місцевому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг після засідання РНБО.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що в Україні можуть ввести ряд обмежень. Зокрема, посилена охорона громадського порядку, обмеження руху, огляд транспорту та перевірка документів.

При цьому Данилов уточнив, що обмеження будуть вводитися на місцевому рівні, залежно від ситуації з безпекою.

"Залежно від території, від того, наскільки вважатимуть за доцільне проведення тих чи інших речей, описаних відповідно до нашого законодавства. Обласні комісії, в які будуть входити представники всіх органів державної та місцевої влади, будуть приймати ті чи інші рішення (про введення обмежень, - ред.)", - заявив секретар РНБО.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, режим надзвичайному стану запровадять у всіх регіонах України, крім Донецької та Луганської областей.

Також Олексій Данилов заявив, що при необхідності в Україні можуть ввести комендантську годину.

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