Надзвичайний стан в Україні: як діятимуть органи МВС

Верховна рада на позачерговому засіданні 23 лютого планує запровадити в Україні надзвичайний стан . Міністерство внутрішніх справ опублікувало заходи, які будуть прийняті підрозділами в цих умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook МВС України.

В умовах надзвичайного стану органи МВС України будуть у Вінницькій, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях вживати таких заходів:

Нагадаємо, сьогодні ввечері Рада проводить два позачергових засідання. На першому парламент збільшив бюджет сектору оборони і перейшов в режим роботи в умовах надзвичайного стану.

Зазначимо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов розповів, що в Україні може бути введено ряд обмежень у зв'язку з введенням НП.