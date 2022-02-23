RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Надзвичайний стан в Україні: як діятимуть органи МВС

Автор: Дмитрий Кузнецов

Верховна рада на позачерговому засіданні 23 лютого планує запровадити в Україні надзвичайний стан. Міністерство внутрішніх справ опублікувало заходи, які будуть прийняті підрозділами в цих умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook МВС України.

В умовах надзвичайного стану органи МВС України будуть у Вінницькій, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях вживати таких заходів:

  • формувати списки іноземців та осіб без громадянства;
  • перейдуть на цілодобовий режим роботи;
  • розроблять алгоритм відключення серверного та телекомунікаційного обладнання центру обробки даних МВС;
  • підрозділи Національної поліції переводяться на посилений режим роботи;
  • буде проведено уточнення планів евакуації населення з районів можливих бойових дій;
  • у готовність до використання призводять захисні споруди цивільного населення;
  • посилюється Охорона органів державної влади та об'єктів критичної інфраструктури.

Фото: дії МВС України в умовах надзвичайного стану (facebook.com/mvs.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні ввечері Рада проводить два позачергових засідання. На першому парламент збільшив бюджет сектору оборони і перейшов в режим роботи в умовах надзвичайного стану.

Зазначимо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов розповів, що в Україні може бути введено ряд обмежень у зв'язку з введенням НП.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ УкраїниНадзвичайний станВторгнення Росії до України