ЧП на воде. За три дня в четырех областях дети провалились под лед, есть погибшие

Трагедия на воде в Одесской области

По данным спасателей, сегодня, 15 февраля, в селе Корсунцы, Одесского района, трое парней, двум из которых по 15 и одному 14 лет, провалились под лед на местном пруду.

"Они решили испытать его на прочность, но он не выдержал", - пояснили в ГСЧС.

Фото: трое детей погибли подо льдом (t.me/dsns_telegram)

Как стало известно, прохожие вызвали чрезвычайников, однако спасти детей не удалось.

"Водолазы ГСЧС достали из воды тела погибших. С родственниками детей работают психологи", - пояснили в ГСЧС.

В Смеле четырех детей спасли из ледяной воды

Спасатели Черкасской области объяснили, что происшествие случилось сегодня на пруду в центральном парке.

"К счастью, местный житель вовремя заметил четырех детей в возрасте 9, 10 и 11 лет, которые провалились под лед, и спас их", - рассказали в ГСЧС.

По данным чрезвычайников, работники скорой медицинской помощи госпитализировали подростков в больницу с переохлаждением.

"Уважаемые родители. Еще раз призываем вас следить за досугом своих детей и постоянно обучать их правилам безопасного поведения", - отметили в ГСЧС.

Двое подростков провалились под лед в Самаре

Правоохранители заявили, что вчера, 14 февраля, вечером в Самаровский районный отдел полиции Днепропетровской области поступило сообщение, что вблизи городского парка на реке под лед провалились двое подростков.

Свидетели рассказали, что несмотря на замечания прохожих один из ребят вышел на лед, который оказался слишком тонким. Когда лед треснул и он оказался в воде, его друг попытался спасти товарища, но и сам провалился.

"К счастью, неравнодушный прохожий, заметил опасность, ребят вытащили из ледяной воды", - пояснили правоохранители.

В полиции объяснили, что на родителей составили административный протокол по статье 184 КУоАП. Для принятия решения материалы будут направлены в суд.

В Херсонской области пятеро детей провалились под лед

Напомним, что на днях в Херсонской области сразу пятеро детей провалились под тонкий лед. Двух из них удалось спасти, тела еще двух найдены, поиски третьего продолжались.

Сегодня глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что поисковая операция завершена.

"Водолазная группа Главного управления ГСЧС Украины в Херсонской области подняла из воды тела трех детей, которые 13 февраля провалились под лед на территории Великоалександровской общины", - пояснил он.