Ледяной покров - скрытая угроза: как остаться в безопасности на водоемах
В Украину пришло похолодание с морозами и водоемы покрылись льдом. Спасатели предостерегают: лед на зимних водоемах может быть очень опасным, даже если он кажется толстым и крепким.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
"Не выходите на лед - это всегда риск", - отмечают спасатели. Лед на водоемах не может быть абсолютно прочным, и даже прозрачная и толстая поверхность может неожиданно треснуть из-за воздействия различных факторов, таких как температура, вес, или другие природные изменения.
Особенно опасными являются места вблизи камыша, промоин или течений, а также зоны, где лед может быть меньшей толщиной из-за частых изменений температуры или снегопадов. Спасатели также предупреждают, что проверка толщины льда ногой или палкой может быть фатальной.
Также стоит помнить, что безопасного льда не существует, и даже кратковременный выход на лед может стоить жизни. Если вы все же решили выйти на лед, обязательно имейте с собой средства самоспасения: веревку, палку или жилет.
Ранее мы писали, что зимняя рыбалка привлекает многих любителей активного отдыха, но перед тем, как выйти на лед, необходимо удостовериться в его безопасности. Неправильное определение толщины и прочности льда может привести к опасным последствиям. РБК-Украина рассказывало, как правильно оценить состояние льда, какие факторы следует учитывать и по каким признакам можно понять, что лед не способен выдержать вес человека.
Также мы рассказывали, кто отвечает за чистку снега и льда возле домов, а также - кого и как именно могут наказать за снег и лед.
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