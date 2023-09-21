Лодки, артсистемы и не только. В МВД рассказали о потерях врага за неделю
Артиллеристы Национальной гвардии за неделю уничтожили десятки единиц вражеской техники на Лиманском, Бахмутском, Мелитопольском и Херсонском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.
Отмечается, что в ходе огневой поддержки подразделений Сил обороны выполнили около 900 огневых задач.
Это произошло на Лиманском, Бахмутском, Мелитопольском и Херсонском направлениях.
В МВД уточнили, что бойцам удалось уничтожить:
- Два полевых хранилища с боекомплектом;
- 11 артиллерийских систем;
- Два противотанковых ракетных комплекса;
- Три единицы автомобильной техники;
- две моторные лодки.
Потери России в Украине
По данным Генштаба ВСУ, потери России в войне в Украине к утру четверга, 21 сентября, составили 490 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 274 470 военных.
Как пишет Global Firepower, российские потери в войне являются самыми большими со времен Второй мировой войны и уже превысили численное войско, как у 16 армий стран НАТО.
Издание "Важные истории" пишет, что мобилизованные россияне гибнут на войне в Украине в среднем через четыре - пять месяцев после получения повестки, а каждый пятый оккупант - не прожил и двоих.
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