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Лодки, артсистемы и не только. В МВД рассказали о потерях врага за неделю

Украина, Четверг 21 сентября 2023 17:52
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Лодки, артсистемы и не только. В МВД рассказали о потерях врага за неделю Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Артиллеристы Национальной гвардии за неделю уничтожили десятки единиц вражеской техники на Лиманском, Бахмутском, Мелитопольском и Херсонском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

Отмечается, что в ходе огневой поддержки подразделений Сил обороны выполнили около 900 огневых задач.

Это произошло на Лиманском, Бахмутском, Мелитопольском и Херсонском направлениях.

В МВД уточнили, что бойцам удалось уничтожить:

  • Два полевых хранилища с боекомплектом;
  • 11 артиллерийских систем;
  • Два противотанковых ракетных комплекса;
  • Три единицы автомобильной техники;
  • две моторные лодки.

Потери России в Украине

По данным Генштаба ВСУ, потери России в войне в Украине к утру четверга, 21 сентября, составили 490 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 274 470 военных.

Как пишет Global Firepower, российские потери в войне являются самыми большими со времен Второй мировой войны и уже превысили численное войско, как у 16 армий стран НАТО.

Издание "Важные истории" пишет, что мобилизованные россияне гибнут на войне в Украине в среднем через четыре - пять месяцев после получения повестки, а каждый пятый оккупант - не прожил и двоих.

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