В четырех областях Украины продолжаются аварийные отключения света

Сегодня экстренные отключения света продолжаются в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях. Жителей предупреждают, что ранее составленные графики стабилизационных отключений пока не действуют.

"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в ДТЭК сообщили, что в Днепропетровской области сохраняется очень высокий дефицит электроэнергии.

Похожая ситуация также в Одесской области, регион пока не может вернуться к графику отключения света.

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