Четыре украинских гвардейца разбили колонну окупантов возле Работино (видео)

"Бойцы вступили в бой против трех БТР-ов с пехотой на броне. Первый бронетранспортер взорвался на заготовленной мини, второй гвардейцы подбили с РПГ" отмечают в ведомстве.

Как отмечают в МВД, третья единица техник оккупантов успела взорвать пехоту, в результате чего завязался стрелковый бой.

"Несмотря на полученные ранения, ребята не отступили и вышли из боя победителями, получили необходимую медицинскую помощь. Огневая поддержка бригады добила остатки оккупантов", - говорится в сообщении.