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Четыре года и два этапа: в НБУ рассказали о новой программе с МВФ

Фото: в НБУ рассказали о концепции программы с МВФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В НБУ рассчитывают, что потенциальная Программа расширенного финансирования МВФ с Украиной будет четко структурирована на два этапа - военный и послевоенный - и продлится четыре года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Как отметили в пресс-службе, миссия МВФ начала 8 марта обсуждение новой программы.

"Мы стремимся в течение марта достичь соглашения с миссией МВФ по Программе расширенного финансирования и выйти с этим соглашением на рассмотрение Совета директоров МВФ", - заявил глава НБУ Андрей Пышный.

По данным пресс-службы, в основу общей концепции программы, которая будет обсуждаться во время работы миссии, заложено продолжение курса Украины на евроинтеграцию, в частности, приведение национального законодательства Украины в стандарты и нормы ЕС.

Также обязательства Украины будут касаться монетарной, бюджетной, налоговой политики, обеспечения ценовой и финансовой стабильности и эффективного функционирования внутреннего долгового рынка, добавили в НБУ.

Напомним, миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает 8 марта дискуссии с представителями власти Украины относительно потенциальной программы, поддерживаемой МВФ.

Накануне премьер-министр Дениса Шмыгаль с директором Европейского департамента Альфредом Каммером обсудил начало переговоров по новой долгосрочной программе МВФ.

По словам премьера, Украина может ожидать общий размер финансирования свыше 15 млрд долларов.

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МВФНациональный банк Украины