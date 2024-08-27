Температурные максимумы в 14 городах и рекорд в столице: где в Украине жарче всего
Столбики термометров в большинстве регионов Украины продолжают зашкаливать на фоне жары, которая длится уже не первую неделю. При этом в некоторых городах эксперты фиксируют новые температурные максимумы и рекорды.
РБК-Украина рассказывает, в каких именно городах зафиксировали недавно самую большую жару.
В каких городах Украины зафиксировали температурные максимумы
Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, новые температурные рекорды в некоторых городах нашей страны были установлены 26 августа 2024 года.
"Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты", - говорится в сообщении учреждения в Facebook.
Уточняется, что согласно данным метеорологических станций, было зафиксировано превышение температур на 1-3 градуса по Цельсию.
Исходя из опубликованной карты, температурные максимумы в понедельник, 26 августа, были установлены:
- в Ровно - 33,4°С
- в Луцке - 33,5°С
- в Чернигове - 33,5°С
- в Полтаве - 34,1°С
- в Черновцах - 34,3°С
- в Житомире - 34,1°С
- в Тернополе - 34,4°С
- в Хмельницком - 34,6°С
- в Сумах - 35,3°С
- в Харькове - 35,4°С
- в Херсоне - 36,2°С
- в Кропивницком - 36,3°С
- в Виннице - 36,4°С
- в Николаеве - 37,1°С
Температурные рекорды 26 августа (карта: facebook.com/UkrHMC)
Кроме того, согласно данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, температурный рекорд был зафиксирован в Киеве.
"26 августа в столице среднесуточная температура воздуха достигла 26,4°С, что на 0,6°С превзошло предыдущий рекорд для этого дня 1903 года", - рассказали на странице обсерватории в Facebook.
Уточняется, что климатическая норма превышена на 7,6°С.
Пост Центральной геофизической обсерватории (скриншот: facebook.com/CGO.Official)
Какие температуры прогнозируют в ближайшие дни
В среду, 28 августа, в Украине прогнозируют переменную облачность.
В южной части, Днепропетровской и Кировоградской областях - кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории, вероятнее всего, без осадков.
Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью - 18-23°С (в западных и северных областях 15-20°С), днем - 29-34°С (в то время как на побережье морей - 26-31°С).
Прогноз погоды на 28 августа (карта: facebook.com/UkrHMC).
Кроме того, Гидрометцентр предупреждает украинцев о пожарной опасности в ближайшие дни в большинстве регионов.
"26-29 августа в Украине, кроме Львовской, Закарпатской, Волынской, а 29 августа - Херсонской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
Пожарная опасность в Украине по состоянию на 29 августа (карта: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, ранее мы рассказывали, какой будет погода в первые дни сентября и к чему готовиться украинцам в начале осени.
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