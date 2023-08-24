Четыре экс-чиновника крымского МВД получили подозрение за подавление сопротивления

Служба безопасности собрала доказательную базу на четырех высокопоставленных чиновников-предателей из бывшего Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины.

Что известно о коллаборантах

"Во время оккупации полуострова они изменили присяге и перешли на сторону российских захватчиков, которым сейчас помогают проводить массовые репрессии против местных участников движения сопротивления. Кроме того, вражеские приспешники участвуют в карательных рейдах на временно захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей", - сообщили в Службе безопасности.

Кто получил подозрение

Военная контрразведка СБУ задокументировала преступную деятельность Александра Полонского – бывшего заместителя начальника управления Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины по работе с личным составом.

Будучи в должности, он одним из первых поддержал оккупацию украинского полуострова и "присягнул на верность России".

За это захватчики назначили его "заместителем командира отдельной бригады внутренних войск РФ по республике Крым и Севастополю"

Еще одним предателем является Виталий Степанчук - экс-замначальника управления расформированного Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины с тыла.

После вступления в ряды агрессора он стал "заместителем начальника управления по материальному и техническому обеспечению росгвардии по Севастополю".

На этой должности он организовал логистику поставки горючего и продуктов питания для рашистов, которые задействованы в карательных мероприятиях во временно оккупированной части юга Украины.

Следующим предателем является Виктор Бойко – экс-заместитель начальника управления расформированного Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины по вооружению.

В настоящее время он входит в командный состав так называемого "главного управления войск Росгвардии по республике Крым и г. Севастополь".

Под его руководством оккупационные группировки РФ проводят так называемые массовые зачистки среди гражданского населения в оккупированных районах Запорожской области и левобережья Херсонской області.

Кроме того, задокументирована преступная деятельность Сергея Свириденко - бывшего заместителя начальника управления расформированного Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины по общественной безопасности.

После захвата полуострова он остался в Симферополе и "записался" в ряды агрессора. Там он был назначен начальником штаба войск Росгвардии по г. Севастополю.

На основании собранных доказательств всем четырём фигурантам поставлено в известность о подозрении в государственной измене. В случае доказывания вины подозреваемым грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ разоблачила в Славянске предателя, который передавал врагу информацию об ВСУ. Им оказался работник одного из заводов

Также в Краматорске задержан адвокат, который был агентом российской ФСБ и шпионил за украинскими блокпостами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.