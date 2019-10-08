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Чорновол стверджує, що "Центр протидії корупції" працював на Портнова

Новини » Політика    08.10.2019 - 16:19
Чорновол стверджує, що "Центр протидії корупції" працював на Портнова
Фото: Андрій Портнов (portnov.com.ua)

За її словами, зв'язок між ними простежується через суддю Олесю Батрин

Громадська організація "Центр протидії корупції" (ЦПК) співпрацювала з заступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрієм Портновим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook народного депутата Верховної Ради VIII скликання Тетяни Чорновол.

За її словами, зв'язок між ними простежується через суддю Печерського районного суду Києва Олесю Батрин, яка розглядала справу про обрання запобіжного заходу екс-нардепу Сергію Пашинському і в підсумку відправила його під арешт. Чорновол підкреслює, що таке рішення суддя прийняла "за замовленням Портнова".

"Це той суддя, яку останні роки наші грантоїди-зрадофіли на руках носили, дифірамби їй співали, організовували семінари. Вона навіть отримувала офіційне фінансування з "Центру протидії корупції" Шабуніна. Ось саме вона перша "гнеться" під Портнова", - написала Чорновол.

"Підтверджується те, про що я говорила і раніше: ЦПК і все це "шабунінське суспільно-активістське поріддя" було п'ятою колоною і відпрацьовувало на Портнова", - додала вона.

Чорновол стверджує, що &quot;Центр протидії корупції&quot; працював на Портнова

Фото: facebook.com/tchornovol

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Новини України Андрій ПортновТетяна Чорновол
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