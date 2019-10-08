Чорновол утверждает, что "Центр противодействия коррупции" работал на Портнова

Фото: Андрей Портнов (portnov.com.ua)

По ее словам, связь между ними прослеживается через судью Олесю Батрин

Общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) сотрудничала с заместителем главы Администрации президента Виктора Януковича Андреем Портновым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook народного депутата Верховной Рады VІІІ созыва Татьяны Чорновол.

По ее словам, связь между ними прослеживается через судью Печерского районного суда Киева Олесю Батрин, которая рассматривала дело об избрании меры пресечения экс-нардепу Сергею Пашинскому и в итоге отправила его под арест. Чорновол подчеркивает, что такое решение судья приняла "по заказу Портнова".

"Это та судья, которую последние годы наши грантоеды-зрадофилы на руках носили, дифирамбы ей пели, семинары организовывали. Она даже получала официальное финансирование из "Центра противодействия коррупции" Шабунина. Вот именно она первая "гнется" под Портнова", - написала Чорновол.

"Подтверждается то, о чем я говорила и раньше: ЦПК и все это "шабунинское общественно-активистское отродье" было пятой колонной и отрабатывало на Портнова", - добавила она.

Фото: facebook.com/tchornovol