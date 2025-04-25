ua en ru
Пт, 25 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Черном море зафиксирован ракетоноситель РФ: какой возможен залп "Калибров"

Пятница 25 апреля 2025 06:45
UA EN RU
В Черном море зафиксирован ракетоноситель РФ: какой возможен залп "Калибров" Фото: корабли РФ находятся в двух морях (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

Российская Федерация вывела в Черное море ракетоноситель. В связи с этим для Украины продолжается угроза обстрела с юга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.

Так, по состоянию на 06:00, 25 апреля, в Черном море находится один носитель крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 6 единиц.

В то же время в Азовском море, как и в предыдущие дни, вражеских судов нет. Однако сразу 4 корабля зафиксировано в Средиземном море. Из них 2 же носителями "Калибров" с общим залпом до 12 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море - 2 судна, из них 1 продолжило движение из пролива Босфор;
  • в Азовское море - 8 судов, из них 4 продолжили движение из пролива Босфор.

"Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в ВМС ВСУ.

В Черном море зафиксирован ракетоноситель РФ: какой возможен залп &quot;Калибров&quot;

Напомним, что прошлым утром, после массовой атаки РФ по Украине, в Черном море было зафиксировано 11 кораблей, 4 из которых были носителями "Калибров" с общим залпом до 16 ракет.

Также мы писали, что за вчерашнюю ночь Россия выпустила по Украине 215 воздушных целей, а именно: 145 дронов и 70 ракет различных типов (12 из них оказались "Калибрами", выпущенными из акватории Черного моря).

Утром стало известно, что силы ПВО сбили 48 ракет и 64 "Шахеда". Еще 68 беспилотников-имитаторов были локально потеряны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
"Владимир, хватит!" Трамп сделал жесткое заявление из-за удара по Киеву
"Владимир, хватит!" Трамп сделал жесткое заявление из-за удара по Киеву
DAILY
Обвал цен на нефть: почему это плохо для России и как повлияет на войну в Украине
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Обвал цен на нефть: почему это плохо для России и как повлияет на войну в Украине