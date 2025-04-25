В Черном море зафиксирован ракетоноситель РФ: какой возможен залп "Калибров"
Российская Федерация вывела в Черное море ракетоноситель. В связи с этим для Украины продолжается угроза обстрела с юга.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.
Так, по состоянию на 06:00, 25 апреля, в Черном море находится один носитель крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 6 единиц.
В то же время в Азовском море, как и в предыдущие дни, вражеских судов нет. Однако сразу 4 корабля зафиксировано в Средиземном море. Из них 2 же носителями "Калибров" с общим залпом до 12 ракет.
Кроме того, за сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили:
- в Черное море - 2 судна, из них 1 продолжило движение из пролива Босфор;
- в Азовское море - 8 судов, из них 4 продолжили движение из пролива Босфор.
"Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в ВМС ВСУ.
Напомним, что прошлым утром, после массовой атаки РФ по Украине, в Черном море было зафиксировано 11 кораблей, 4 из которых были носителями "Калибров" с общим залпом до 16 ракет.
Также мы писали, что за вчерашнюю ночь Россия выпустила по Украине 215 воздушных целей, а именно: 145 дронов и 70 ракет различных типов (12 из них оказались "Калибрами", выпущенными из акватории Черного моря).
Утром стало известно, что силы ПВО сбили 48 ракет и 64 "Шахеда". Еще 68 беспилотников-имитаторов были локально потеряны.
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