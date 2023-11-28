В Черном море остаются 2 подлодки россиян с "Калибрами": какой возможен залп

"С ухудшением погоды враг завел в пункты базирования надводный ракетоноситель. На боевом дежурстве в Черном море остаются 2 подлодки. Их снаряжение - до 8 ракет типа "Калибр"", - говорится в публикации.

Украинские защитники предупреждают об опасности применения противником этих ракет для удара по территории нашего государства.

"Уровень ракетной угрозы - на уровне "высокий"" - отмечается в заявлении.

Военные призвали украинцев сохранять бдительность и внимательно относиться к сигналам воздушных тревог, оставаться в укрытиях в случае их оглашения.

"Враг коварен и дерзок. Выявление пусков с подводных ракетоносителей затруднено. Оперативно переходите в укрытие", - рассказали в Силах обороны.

Что предшествовало

Напомним, накануне вечером, несмотря на сильный шторм, войска РФ вывели в Черное море фрегат "Адмирал Макаров", носитель ракет типа "Калибр".

Уже утром во вторник захватчики также вывела две подлодки, которые способны нести такие ракеты.

Воздушная атака РФ по Украине вечером 28 ноября

Сегодня вечером из-за очередной воздушной атаки российских террористов в ряде областей Украины объявили тревогу. В командовании Воздушных сил ВСУ предупредили о запуске оккупантами ударных дронов типа "Шахед", а также ракет.

В частности, работа сил и средств ПВО была в Киевской и Хмельницкой областях из-за вражеских дронов.

Также военные заявляли о фиксации ракеты захватчиков между Одесской и Николаевской областями.

По состоянию на данный момент (23:13) карта воздушной тревоги выглядит так: