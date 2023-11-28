В Черном море остаются 2 подлодки россиян с "Калибрами": какой возможен залп

Российские оккупанты этим вечером, 28 ноября, уменьшили из-за шторма в Черном море количество ракетоносителей, выведенных на боевое дежурство. В акватории остаются две подлодки, снаряженных 8 "Калибрами".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил обороны юга Украины.
"С ухудшением погоды враг завел в пункты базирования надводный ракетоноситель. На боевом дежурстве в Черном море остаются 2 подлодки. Их снаряжение - до 8 ракет типа "Калибр"", - говорится в публикации.
Украинские защитники предупреждают об опасности применения противником этих ракет для удара по территории нашего государства.
"Уровень ракетной угрозы - на уровне "высокий"" - отмечается в заявлении.
Военные призвали украинцев сохранять бдительность и внимательно относиться к сигналам воздушных тревог, оставаться в укрытиях в случае их оглашения.
"Враг коварен и дерзок. Выявление пусков с подводных ракетоносителей затруднено. Оперативно переходите в укрытие", - рассказали в Силах обороны.
Напомним, накануне вечером, несмотря на сильный шторм, войска РФ вывели в Черное море фрегат "Адмирал Макаров", носитель ракет типа "Калибр".
Уже утром во вторник захватчики также вывела две подлодки, которые способны нести такие ракеты.
Сегодня вечером из-за очередной воздушной атаки российских террористов в ряде областей Украины объявили тревогу. В командовании Воздушных сил ВСУ предупредили о запуске оккупантами ударных дронов типа "Шахед", а также ракет.
В частности, работа сил и средств ПВО была в Киевской и Хмельницкой областях из-за вражеских дронов.
Также военные заявляли о фиксации ракеты захватчиков между Одесской и Николаевской областями.
По состоянию на данный момент (23:13) карта воздушной тревоги выглядит так:
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