В Черном море возле Одесской области уничтожили дрейфующую морскую мину

Напомним, в конце августа в Черном море вблизи побережья Одессы на неустановленном взрывном устройстве подорвалось гражданское судно. Никто из членов экипажа не травмировался.

В частности, это был грузовой NS PRIDE под флагом Белиза. Одесские СМИ также сообщали, что под судном сдетонировала часть сбитого накануне "Шахеда", которая не разорвалась.

Кроме того, 10 августа на пляжах в Одесской области произошли два взрыва, в результате чего погибли трое отдыхающих. Установлено, что во время купания в море в результате двух взрывов неизвестных предметов погибли женщина и двое мужчин.

Трагедия произошла в одном из населенных пунктов Каролино-Бугазской громады Белгород-Днестровского района. В Одесской ОГА сообщили, что все погибшие подорвались на взрывоопасных предметах во время купания в запрещенных для отдыха зонах.